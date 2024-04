Видеоигры на ПК и консолях набирают обороты

Исследовательская компания NewZoo опубликовала отчёт по рынку видеоигр на персональных компьютерах и консолях за 2023 год. Из этого отчёта можно сделать вывод, что сегмент видеоигр переживает переходный период. В годы пандемии здесь наблюдался взрывной рост, который замедлился в 2022 году. В 2023 году небольшой рост возобновился. Объём рынка увеличился до значения $90 3,5 млрд, на 2,3%. Помогли этому игры на компьютерах, которые выросли на 3,9% против 1,7% у консолей. Сейчас на рынок компьютерных видеоигр приходится 43% дохода, на консоли 57%.

NewZoo считает, что с нынешнего года до 2026 включительно рост продолжится темпами около 2,7% в год, а за 3 года составит $24 млрд. По большей части этот рост будет приходиться на консоли, поскольку их количество в руках геймеров увеличивается, а Nintendo собирается представить второе поколение популярной портативной игровой консоли Switch.

Новым играм приходится конкурировать с титанами прошлых лет вроде Fortnite, Roblox и Minecraft. На компьютерах средний возраст топ-10 игр в прошлом году составлял 9,6 лет. У PlayStation средний возраст игр 7,4 года, на Xbox 7,2 года. Чаще всего в новые игры играют на Nintendo Switch, где в топ-5 вошли две выпущенные в 2023 игры: Zelda: Tears of the Kingdom и Super Mario Bros. Wonder. Средний возраст игр в топ-10 составил 3,9 года.

В прошлом году в игры старше 6 лет играли свыше 60% времени. Даже среди новых игр значительную часть занимают представители старых франшиз вроде Call of Duty и спортивных игр производства EA. Только 8% времени было потрачено на абсолютно новые игры, которые не выходят ежегодно. Однако и здесь не обошлось без игр с номерами вроде Diablo IV и Baldur’s Gate III.

Длительность времени в играх с 2026 года снизилась на 21%. Виновато в этом как завершение пандемии, так и отсутствие новых полностью оригинальных игр.