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Nissan и Mitsubishi совместными усилиями собрались создать электрический пикап
Два японских автопроизводителя будут работать над электромобилем

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Даже опытным и крупным автопроизводителям непросто создать новый автомобиль. Совместными усилиями делать это может оказаться выгоднее. У Nissan есть партнёрские отношения с Honda, а теперь японская компания собирается поработать с Mitsubishi.

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Вместе они намереваются представить для американского рынка электрический пикап. Это будет подключаемый гибрид с разработанной инженерами Mitsubishi системой. Mitsubishi тоже готовится выпустить электромобиль, взяв некоторые технологии Nissan.

Помимо двух собственных автомобилей, вместе они выпустят пикап. Производиться он будет в Мексике как в чистой электрической, так и подключаемой гибридной версиях. Релиз состоится между 2027 и 2031 годами.

Про название ничего сказано не было, но это может быть электрический Nissan Frontier. Переработанный вариант этой модели был представлен в 2022 году с единственной версией трансмиссии. Двигатель V6 обладает мощностью 310 л.с., но разнообразие могло бы привлечь больше покупателей.

У Nissan есть план под названием The Arc, в рамках которого за три года компания собирается представить 30 моделей автомобилей. Это означает обновление всей линейки по всему миру. Сотрудничество с Mitsubishi должно помочь в реализации этой задачи.

#электромобили #nissan #mitsubishi
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