Согласно данным CoinDesk Japan, Mitsubishi UFJ Trust and Banking и Binance Japan подписали партнерское соглашение

Согласно данным CoinDesk Japan, Mitsubishi UFJ Trust and Banking и Binance Japan заключили стратегическое соглашение о совместном исследовании в области стейблкоинов, используя инновационную платформу Progmat Coin. Данное технологическое решение предназначено для эмиссии и управления стабильными криптовалютами, при этом оно полностью соответствует высоким стандартам регулирования, установленным японским законодательством.

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По словам корреспондентов CoinDesk Japan, новый стейблкоин станет устойчивой основой сотрудничества Binance с глобальной финансовой экосистемой и важным игроком японского рынка. Общие исследования направлены на выпуск стабильных криптовалют, обеспеченных японской иеной (JPY) и основными иностранными валютами, включая доллар США (USD).

Становится актуальным напомнить, что в 2023 году Binance столкнулась с серьезными вызовами со стороны финансовых регуляторов США. Годом ранее компания предприняла значительные усилия для продвижения своего стейблкоина Binance USD (BUSD), однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по товарным фьючерсам (CFTC) предъявили претензии к компании Paxos, эмитенту BUSD, и запретили выпуск новых монет на рынок. Это значительно подрывает позиции ведущей криптовалютной торговой платформы.

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Таким образом, руководство Binance активно разрабатывает стратегии интеграции альтернативных решений на свою платформу. Генеральный директор глобальной криптобиржи Чанпен Чжао подчеркивает, что его команда исследует возможности добавления стабильных криптовалют, не привязанных к курсу американского доллара (USD). Сотрудничество с Mitsubishi можно рассматривать как ключевой шаг в этом стратегическом направлении.