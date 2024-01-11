Mitsubishi планирует возродить новое поколение Pajero. Узнайте, что об этом известно на данный момент.

В недавней публикации, которая вызвала ажиотаж в автомобильном мире, японский журнал Best Car сообщил, что Mitsubishi Motors Corporation, мировой автомобильный гигант, находится на ранних стадиях разработки нового поколения Pajero. Согласно имеющейся информации, производство культового внедорожника может начаться уже в 2027 году. Эти предположения были вызваны комментариями высокопоставленных руководителей Mitsubishi, которые считают, что бренд Pajero по-прежнему имеет значительную ценность.

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Как международное, так и местное руководство намекнуло на возможное появление больших внедорожников в линейке Mitsubishi. Сюда входят новый «PPV» и «3-рядный внедорожник», которыми, по мнению инсайдеров отрасли, могут быть Pajero Sport и Pajero соответственно.

Хотя японский автопроизводитель мог бы использовать свой стратегический альянс с Nissan, особенно в отношении будущего внедорожника Patrol, для поддержки разработки, он намерен сохранить отличительную черту «Mitsubishi» в любом новом автомобиле. Это означает, что новый Pajero, несмотря на потенциальную общую базу, будет не простым переименованием, а автомобилем, который действительно представляет наследие и философию бренда Mitsubishi.

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Поскольку детали пока еще остаются неподтвержденными, ожидание вокруг этого события продолжает расти. Однако есть понимание, что Mitsubishi серьезно рассматривает возможность расширения своего предложения внедорожников за счет моделей, которые перекликаются с богатой историей и родословной бренда.