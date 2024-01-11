Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Новое поколение легендарного Pajero появится через 3 года
Mitsubishi планирует возродить новое поколение Pajero. Узнайте, что об этом известно на данный момент.

реклама

В недавней публикации, которая вызвала ажиотаж в автомобильном мире, японский журнал Best Car сообщил, что Mitsubishi Motors Corporation, мировой автомобильный гигант, находится на ранних стадиях разработки нового поколения Pajero. Согласно имеющейся информации, производство культового внедорожника может начаться уже в 2027 году. Эти предположения были вызваны комментариями высокопоставленных руководителей Mitsubishi, которые считают, что бренд Pajero по-прежнему имеет значительную ценность.

реклама

Как международное, так и местное руководство намекнуло на возможное появление больших внедорожников в линейке Mitsubishi. Сюда входят новый «PPV» и «3-рядный внедорожник», которыми, по мнению инсайдеров отрасли, могут быть Pajero Sport и Pajero соответственно.

Хотя японский автопроизводитель мог бы использовать свой стратегический альянс с Nissan, особенно в отношении будущего внедорожника Patrol, для поддержки разработки, он намерен сохранить отличительную черту «Mitsubishi» в любом новом автомобиле. Это означает, что новый Pajero, несмотря на потенциальную общую базу, будет не простым переименованием, а автомобилем, который действительно представляет наследие и философию бренда Mitsubishi.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Поскольку детали пока еще остаются неподтвержденными, ожидание вокруг этого события продолжает расти. Однако есть понимание, что Mitsubishi серьезно рассматривает возможность расширения своего предложения внедорожников за счет моделей, которые перекликаются с богатой историей и родословной бренда.

#автомобили #mitsubishi #pajero
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В России стали меньше угонять автомобили из-за дорожных камер и закрытия рынков сбыта
Sony Honda Mobility представили новый электромобиль компании Afeela с управлением через DualSense
Китай занял 1 место по экспорту автомобилей – уход Японии из РФ и санкции дали путь китайской мечте
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
40
Что известно о дроне-камикадзе Шахед 238, который по мнению зарубежных СМИ, уже доставлен в Россию
1
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
4
MSI представила «читерский» монитор MEG 321URX для фанатов League of Legends с функцией скрытого ИИ
16
Набирает популярность видео с застрявшим в снегу электрическим пикапом Tesla Cybertruck
18
ВСУ заявили о перехвате ракеты "Кинжал" и показали фото боевой части
12
Siemens с Sony представляет систему для создания пространственного контента
+
На Украине зафиксировано использование российской армией новейших моделей Герань-2
+
Американская компания Shield AI продемонстрировала новую версию своего беспилотника V-BAT
4
На месте легендарного Куйбышевского ГПЗ-4 построят самое высокое жилое здание Поволжья
5
Сатоши Накамото и Биткоин могут быть связаны с компанией BlackRock, управляющей $13 триллионами
+
The Drive назвал "Герани" реактивными филинами, способными причинить ВСУ тяжелый урон
+
В Украине пожаловались на новую Герань-3 – российский дрон-камикадзе получил реактивный двигатель
3
Шведские власти обсуждают подготовку к возможному конфликту
1
Калужский автозавод «ПСМА Рус» возобновляет работу
2
Регуляторы ЕС подозревают, что Microsoft может тайно контролировать OpenAI
+
Лучшие умные часы 2023 года
2
Самый быстрый полупроводник в истории может значительно ускорить компьютерные чипы
1
Выставка технологий CES 2024 продлится до 12 января
+
Зарубежный техно-ютубер с 500 тысячами подписчиков пользуется бюджетным ПК на базе Ryzen
14

Популярные статьи

Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
17
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
15
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
6
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
57
"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков
7
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
146
Обзор геймпада Sony PlayStation DualSense (CFI-ZCT1J, PS5)
7
Как появились запрещённые ныне пули "дум-дум"
6
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
18

Сейчас обсуждают

Mostack
16:54
3060 в любом виде по производительности это та же 2060s. Которых из Китая за 12-17 тысяч еще 1.5 года назад сколько угодно было. За цену 3060 можно было две 2060s взять =)
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Gox Tok
16:54
Хочешь высокую производительность покупай топ охлад не хочешь, можешь i3 купить, там как раз все и урезано поэтому он и не греется как топы. Инженеры процев всегда будут делать процессор так чтоб обес...
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Александр Петренко
16:53
Прям таки гора и это всё по 60-70к, ну всё, бегу волосы назад. Хорошие у тебя сны, надеюсь скоро они сбудутся.
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
FelsheR-BAN100plussz
16:52
Шишан, где?)
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Подарочек
16:49
озабоченный, ещё не всем рассказал, что у тебя 4090?
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Крепкий Шмурдяк
16:48
Ещё очень хороши материнские платы с 100500 фазами питания и килограммовыми радиаторами на vrm. Также огнетушитель около системного блока безусловно оживляет интерьер.
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Блейд
16:47
Спасибо за подписку парня, потихонечку растём. Мы только вместе сможем достичь 100 подписчиков, на 100 подписчиков будет розыгрыш.
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Gox Tok
16:43
Обьясняли уже что высокая температура это хорошо, это значит они используют полный потенциал архитектуры процессора, они легко могут сделать процы которые не греются но в этом нет никакого смысла, пот...
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Антон Филимонов
16:41
в 30 серии лучшая карта цена/железо 3080 12Гб и 3060 12 гб)
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Weismar
16:39
Да, тут люди тоже оч расстроены качеством драйверов Нвидиа
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем