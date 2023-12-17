Nissan Leaf предлагает стильный внешний вид

Автопроизводитель Nissan празднует свой 90-й день рождения, в честь этого события выпуская специальные модели Nissan Leaf и некоторые другие. Nissan Leaf 90th Anniversary Vehicle уже доступен для приобретения в Японии с бонусами, которых нет в стандартной модели.

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В частности, здесь предлагается специальная медная отделка бамперов спереди и сзади, а также боковых зеркал. Медный оттенок напоминает модель Nissan Ariya и призван символизировать рассвет истории Nissan. Ещё здесь есть 18-дюймовые чёрные алюминиевые колёса.

Предлагается девять цветовых вариантов, в том числе сочетание чёрного и серого, белого и чёрного, красного и чёрного и другие. Среди одноцветных есть чёрный, белый, серый и синий варианты.

Разработчики не забыли обновить интерьер, предлагая на передних сиденьях кожзаменитель и замшу с узором в форме кристаллов. На сиденьях есть специальная юбилейная бирка. Особое внимание было уделено коврам, рамке номерного знака и пластиковым козырькам с эмблемами.

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Несмотря на внешние изменения, суть автомобиля осталось прежней. Мощность двигателя составляет 147 л.с., ёмкость аккумулятора 40 кВт*ч, или же 214 л.с. и 60 кВт*ч. Запас хода равен 240 км и 341 км соответственно. В Японии цена составляет $31000 в пересчёте с местной валюты.