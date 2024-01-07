Преемника Nissan GT-R ждут не раньше 2030 года

В конце десятилетия может появиться электромобиль на смену Nissan GT-R С примечательным внешним видом на основе концепции Hyper Force, показанной в рамках Japan Mobility Show.

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Зачастую в процессе производства внешний вид концепт-каров претерпевает значительные изменения, обычно в худшую сторону. Например, так случилось с Toyota GT86. Возможно, эта история не повторится с новым Nissan GT-R.

Информацией об этом поделился директор по программному дизайну Nissan Джованни Арроба. Nissan GT-R не имеет прямой связи с концептом Hyper Force, но можно распознать силуэт R35 на концепт-каре и размытую эмблему GT-R перед капотом.

Концепт Hyper Force обладает футуристическим внешним видом. Если таким будет и новый GT-R, он станет прямо противоположным идее ретрофутуризма, которая сейчас находится на вооружении у ряда автопроизводителей.

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Если говорить не только о внешнем виде, автомобиль обладает мощностью 1341 л.с. против 600 л.с. у нынешнего GT-R. Также здесь применяется фирменная система полного привода e-4ORCE с обеспечением максимальной тяги на всех четырёх колесах.