Названы некоторые характеристики видеокарт Intel Battlemage с 12 ГБ памяти

Компания Intel пока остаётся малозначительным игроком рынка видеокарт, но сдаваться не собирается. Она мало говорит о картах очередного поколения под именем Battlemage, но работа над ним ведётся. Intel готовит как дискретные видеокарты, так и встроенную в процессоры графику.

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Когда состоится их релиз, компания не сообщает. Недавно один источник рассказал, что свыше 30% сотрудников графического подразделения Intel работают над программным обеспечением для Battlemage, а остальные над видеокартами третьего поколения Xe-HPG под кодовым именем Celestial. Теперь на странице приложения SiSoftware Sandra обнаружилось описание карт с 20 и 24 ядрами Xe. В обоих случаях объём видеопамяти составляет без малого 12 ГБ.

Пока ни одна из этих карт не оказалась быстрее карт прошлого поколения Alchemist. Остаётся рассчитывать на доработку программного обеспечения Intel, которое может значительно улучшить результаты будущих карт.

Считается, что эти карты будут работать с памятью следующего поколения, то есть скорее всего с GDDR7, и получат улучшенную трассировку лучей.