В процессорах Intel Core i9 более высокого класса все чаще возникают ошибки на уровне ядра, приводящие к сбоям системы и синему экрану смерти (BSOD).

Журналисты столкнулись на своем тестовом стенде с Core i9-13900KF и Core i7-14700K 14-го поколения с аналогичными проблемами. Все видеокарты работали в режиме PCIe Gen 4 x2 (независимо от поколения), что является признаком неисправной шины PCIe.

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Создатель контента ChamberTech сталкивается с аналогичными BSODами на своем недавно купленном процессоре Core i9-14900KS. Один из кодов ошибок, вызывающих сбой, - "PAGE-FAULT-IN-NONPAGED_AREA", о которой часто сообщается при повреждении памяти, дефектах шины памяти и нарушениях в работе линий PCIe. Трудно определить основную причину этих сбоев, но почти наверняка она связана с памятью, контроллерами памяти или шиной PCIe.

В другом случае это была шина PCIe, поскольку сбои наблюдались только в играх и других 3D-рабочих нагрузках, использующих дискретный графический процессор. Если вы сталкиваетесь с подобными проблемами при выполнении задач с интенсивным использованием ЦП, таких как рендеринг или сжатие/распаковка, это может быть связано с повреждением памяти или дефектом модуля памяти DIMM/контроллера.