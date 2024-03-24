Или 7740 МГц, определённости нет.

В конце рабочей недели известный американский энтузиаст Splave продемонстрировал, на что способен новейший процессор Intel Core i9-14900KS в тесте Geekbench3 Multi Core, разогнав его до 7840 МГц с сохранением активности восьми производительных ядер и 16 потоков. Правда, на приведённом снимке экрана приводится другая частота процессора, но счёт 94 167 баллов в тесте Geekbench3 Multi Core зарегистрирован именно для этого результата.

реклама

Источник изображения: HWBot, Splave

Данное достижение помещает результат на третье место среди процессоров с восемью ядрами и на первое место в модельном зачёте, но в абсолютном рейтинге оно соответствует лишь 384-му месту. Об условиях эксперимента автор не особо распространяется, упоминая лишь об использовании материнской платы ASRock Z690 Aqua OC и блока питания марки Enermax, а также памяти G.Skill и видеокарты NVIDIA GeForce GT 1030. Последняя в данной ситуации не особо важна с точки зрения достижения необходимого результата.