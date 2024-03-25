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Новости Hardware Алексей Сычёв
Правительственные структуры Китая не смогут использовать процессоры Intel и AMD
А также программное обеспечение Microsoft.

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Пока глава Apple Тим Кук (Tim Cook) с высоких трибун признавался в любви к китайским поставщикам, издание Nikkei Asian Review сообщило, что власти КНР ужесточили требования к правительственным организациям в части использования аппаратного и программного обеспечения зарубежной разработки. По сути, в государственных структурах КНР это приведёт к отказу от использования персональных компьютеров и серверов на основе процессоров Intel и AMD, а также от программного обеспечения Microsoft и других западных платформ, за исключением адаптированных версий Linux.

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Источник изображения: AP

Формально новые требования к оснащению государственных структур КНР и компаний с государственным участием были опубликованы ещё 26 декабря прошлого года, но потребовалось некоторое время для их распространения. Контролирующие структуры опубликовали список из 18 процессоров, использование которых одобрено в таких случаях. С этот список попали чипы разработки Huawei и Phytium, причём не только использующие Arm-совместимую архитектуру. Китайским компаниям с государственным участием отводится срок до 2027 года на завершение импортозамещения в данной сфере. Участники экономической деятельности должны будут регулярно отчитываться о прогрессе на данном направлении. Впрочем, в каких-то специфических случаях им будет разрешено использовать не только ПК на основе процессоров зарубежной разработки, но и программное обеспечение той же Microsoft.

У компаний Intel и AMD не остаётся даже теоретической возможности предложить китайским потребителям процессоры, одобренные для использования в правительственной инфраструктуре. Для этого их процессоры должны быть не только хотя бы частично разработаны на территории Китая, но и сопровождаться подробной технической документацией с исходным кодом, которую следует предоставить китайским властям для экспертизы. В прошлом году Intel в Китае получила 27% своей выручки, для AMD этот показатель достиг 15%, а у Microsoft он ограничился 1,5%. Хотя очевидно, что правительственный сектор составляет лишь некоторую часть китайского рынка, перечисленным компаниям в результате правительственных ограничений придётся чем-то поступиться.

#amd #intel #microsoft #китай #импортозамещение
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