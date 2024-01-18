Некоторые производители устройств выпустили патчи для графических чипов

Новая уязвимость в графических процессорах ведущих производителей вроде Apple, AMD, Qualcomm и Imagination Technologies даёт злоумышленникам возможность красть пользовательские данные. Уязвимость LeftoverLocals нашёл Тайлер Соренсен из компании Trail of Bits.

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Получившая обозначение CVE-2023-4969, уязвимость позволяет восстанавливать данные из локальной памяти графического процессора. Это относится ко всем приложениям, но особо критично для больших языковых моделей (LLM) и рабочих нагрузок машинного обучения (ML). В них могут обрабатываться большие массивы конфиденциальных данных. Восстанавливая локальную память, можно прослушивать интерактивный сеанс LLM другого пользователя через границы процесса или контейнера.

LeftoverLocals может стать источником утечек данных объёмом от 5 до 180 МБ. Для видеокарты Radeon RX 7900 XT утечка составляет примерно 5,5 МБ при каждом обращении к графическому процессору.

Исследователи оповестили разработчиков уязвимых продуктов. Apple уже выпустила патч для устройств на процессорах A17 и M3. Пока не закрытой остаётся уязвимость для чипов M2 на MacBook Air. На iPhone 15 уязвимость отсутствует.

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AMD работает над патчами, Qualcomm выпустила патчи для некоторых устройств. То же самое сделала Imagination.