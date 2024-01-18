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Speis
Apple хочет взыскать компенсацию с Epic Games
Претензия на $73,4 млн после судебных тяжб

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Apple намерена взыскать с Epic Games не менее $73,4 млн в качестве компенсации по итогам длительного судебного спора, касающегося использования альтернативных способов оплаты в игре Fortnite. Публикации судебных документов выявили этот факт. Стремясь получить возмещение ущерба, Apple отметила, что ее расходы на судебное дело с Epic Games превысили $81 млн. Однако компания согласилась отказаться от 10% этой суммы, так как основатель Epic Games Тим Суини смог добиться успеха в одном из десяти пунктов судебного процесса.

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Напомним, что в 2020 году Epic Games была согласна выплатить компенсацию за нарушение условий App Store, в случае если Apple не будет признана монополистом. Впоследствии, не выиграв дело, Тим Суини обязан возместить финансовые потери, понесенные Apple в связи с инцидентом, связанным с Fortnite. Слушания по вопросу компенсации назначены до 5 марта.

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Вся судебная история между Apple и Epic Games ведется с августа 2020 года, когда после добавления в Fortnite внутриигровой покупки через сторонние сервисы, обходя App Store и Google Play, игра была удалена с данных платформ. 10 сентября 2021 года калифорнийский федеральный суд вынес решение, частично удовлетворяющее иск Epic Games против Apple. Несмотря на то что Apple не признали монополистом из-за отсутствия достаточных аргументов от Epic Games, разработчикам было разрешено использовать альтернативные платежные системы для приложений в App Store. После чего обе стороны подали апелляции, которые были отклонены Верховным судом США, утвердив окончательное решение.

#apple #epic games apple
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