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Nata15
Информация от СМИ: Apple разделит App Store на два магазина
О готовящемся нововведении рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман: по его словам, компания уже в ближайшее время запустит отдельный региональный магазин приложений на территории ЕС

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В ответ на изменения законодательства в Европейском союзе (ЕС) компания Apple готовится внести значительные коррективы в свою деятельность. По информации от известного журналиста Bloomberg Марка Гурмана, планируется запуск отдельного магазина приложений, специально адаптированного для региона ЕС. Эти изменения становятся неотъемлемой частью стратегии, направленной на соответствие новому закону о цифровых рынках (DMA), который вступит в силу.

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По словам Гурмана, Apple будет вынуждена выделить европейский App Store в отдельное пространство, соответствуя новым нормативам. Новый закон требует от компании предоставить разрешение на использование сторонних магазинов приложений для устройств iPhone на территории ЕС. 

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Предполагается, что компания также изменит политику, предоставив разработчикам возможность продвигать свои приложения за пределами традиционного App Store и использовать альтернативные платежные системы. Эти корректировки должны быть внесены до 7 марта 2024 года, с целью соответствия новым европейским стандартам в области цифровых рынков. Apple стремится не только адаптироваться к новым нормам, но и продолжить успешное взаимодействие на динамичном европейском мобильном рынке.

#новости #техника
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