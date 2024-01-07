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СтарыйДед
Новый ноутбук Acer Swift Go 16 был анонсирован на выставке CES 2024 с Intel Meteor Lake и Wi-Fi 7
Также он имеет веб-камеру с разрешением 1440p, два порта Thunderbolt 4.0 и iGPU Intel Arc.

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В прошедшем году компания Acer сообщила о выпуске обновленной версии ноутбука Acer Swift Go 14. Этот ноутбук стал одним из первых устройств, на котором были продемонстрированы процессоры Intel Meteor Lake. На выставке CES 2024 был представлен его старший брат, Acer Swift Go 16, также оснащенный новым процессором Meteor Lake. Среди других улучшений стоит отметить увеличенный на 44% трекпад и веб-камеру с разрешением 1440p, обладающую искусственным шумоподавлением и автофокусировкой. Ноутбук Acer Swift Go 16 оснащен 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,2K (3200 x 2000) и частотой обновления 120 Гц. Экран имеет пиковую яркость 500 нит и сертификацию DisplayHDR 500, а также обеспечивает 100% охват цветового пространства DCI-P3. Компания Acer заявляет, что ноутбук может работать до 10 часов без необходимости подзарядки, однако для достижения этого времени работы, возможно, потребуется установить частоту обновления экрана на уровне 60 Гц. Беспроводные опции подключения включают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3 (включая LE).

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Как и предыдущая модель, Acer Swift Go 16 имеет сертификацию Intel Evo. К сожалению, точные модели процессоров не указаны, но логично предположить, что это Intel Core Ultra 7 155H и Core Ultra 5 125H. Обе конфигурации оснащены видеокартой Intel Arc iGPU, позволяющей запускать легкие игры. Поддерживается до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также возможность настройки ноутбука с твердотельным накопителем NVMe емкостью до 2 ТБ. Возможно расширение памяти через второй слот NVMe. Варианты портов включают два порта Thunderbolt 4.0, порт HDMI 2.1, устройство чтения карт Micro SD и два порта USB-A. Acer планирует объявить о цене и доступности ноутбука Swift Go 16 позже.

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#acer #ноутбук #ноутбук 2024 #ноутбук acer #acer swift 7 #acer swift go 14
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