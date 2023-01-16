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Лучшие и худшие видеокарты 2022 года - смотрим, что подвезли нам NVIDIA, AMD и Intel

Оцениваем несколько сегментов видеокарт 2022 г. от трёх производителей и пытаемся найти нечто вроде "золотой середины".
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Прошлый год оказался достаточно интересным в плане развития рынка графических процессоров. Все три компании, главенствующие на рынке: NVIDIA, AMD и Intel, делали попытки отобрать у конкурента долю клиентов. За год мы увидели, как цены на видеокарты планомерно снижались из-за наступления криптозимы и краха майнинга, как чипы начали появляться на полках магазинов спустя долгое время и, наконец, как "красные" и "зелёные" представили новое поколение графических процессоров: Radeon RX 7000 (RDNA3) и GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace). Нельзя забывать, естественно, и о чипах Intel Arc Alchemist

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В этой статье мы постараемся пробежаться по всем главным видеокартам прошлого года и разобрать их конкретные недостатки, а также попытаемся понять, почему же маркетинговая стратегия NVIDIA вновь оказалась более успешной, чем у AMD.

Бюджетный сегмент
Начнём мы, пожалуй, с бюджетного сегмента – самых дешёвых игровых видеокарт, которые только можно найти на полках. В этом году бюджетные чипы хоть и были, однако своё название они и близко не оправдали, потому что как у NVIDIA, так и у AMD, создать современный дешёвый "камень" с трассировкой лучей и хорошей производительностью не вышло.

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Основную часть недовольства пользователей прочувствовали на себе Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT. Они, построенные на мобильном кристалле Navi 24, получили несоизмеримо мало памяти, скромное количество ядер и всего четыре линии шины. Единственное, чем могли похвастаться карты – так это хорошими тактовыми частотами. В связи с последним они вышли неплохими на бумаге, а вот в реальности Radeon RX 6500 XT только на режим PCI Express 3.0 тратит около 8% чистой игровой производительности.

В конечном счёте Radeon RX 6500 XT, в играх полностью повторяя достижения Radeon RX 5500 XT, появилась в продаже за 199 долларов. Даже учитывая низкое потребление (107-110W), ускоритель не стал звеном прогресса в сегменте бюджетных чипов. То же самое можно сказать и про Radeon RX 6400: 159 долларов, 75W, урезанный кристалл Navi 24, в результате чего массовому покупателю пришлось обращать своё внимание на GeForce RTX 3050.

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GeForce RTX 3050, в отличие от конкурентов, получила десктопный кристалл GA106, 2560 ядер (у GeForce RTX 3060 – 3840 ядер) и 128-битную шину. Количество памяти, тем временем, уже обнадёживающее: 8Gb вместе с 8-ю линиями PCI Express. Единственное, в чём карту можно справедливо упрекнуть, – так это в энергоэффективности. Среднее потребление составляет аж 130W.

К большому сожалению, чип вышел в то время, когда рынок видеокарт характеризовался ажиотажным спросом со стороны покупателей с одной стороны и полным дефицитом с другой, поэтому рекомендованную стоимость в 249 долларов за карту удалось увидеть далеко не всем.

Обновлённые версии
Ближе к середине 2022 г. нам также посчастливилось увидеть несколько обновлённых версий уже существующих карт. В частности, вышли GeForce RTX 3060 8Gb, GeForce RTX 3060 Ti с кристаллом GA103 вместо GA104, Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6700 и GeForce RTX 3080 12Gb. Кроме того, NVIDIA выпустила полноценный десктопный чип на полностью разблокированном топовом кристалле GA102 – GeForce RTX 3090 Ti. Ускоритель на короткое время стал самым мощным и прожорливым: благодаря 24Gb памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с ему удалось достичь впечатляющей производительности. Нюанс – потребление, которое в некоторых моментах может вплотную доходить до 500W. По причине того, что чип появился в момент дефицита, его рекомендованная стоимость так и не была обнародована. Принято считать, что это 1 999 долларов.

Intel
Компания Intel со своей линейкой Arc хотела предложить чуть больше, чем AMD и NVIDIA, за меньшее количество денег, и тем самым обогнать конкурентов, однако по факту столкнулась с реальностью: до обоих производителей ей ещё далеко. Какие-то обзорщики утверждают, что Intel свою миссию выполнила, какие-то остались недовольны. В любом случае, можно констатировать несколько фактов:

  • Младшая Arc A380 не выдерживает конкуренции с Radeon RX 6500 XT
  • Arc A770 практически аналогична GeForce RTX 3060 и на совсем чуть-чуть отстаёт от Radeon RX 6600 XT без трассировки лучей. С лучами Intel удалось обогнать AMD, при условии что у "красной" компании с трассировкой давно дела не заладились
  • Учитывая тот факт, что вся мощность чипов Intel завязана на функции Resizable BAR шины PCI Express (без неё чистая игровая производительность падает до 35%), установить "синий" чип в качестве апгрейда на старый ПК не удастся. Таким образом видеокарты Arc Alchemist лишь на немного отошли от экзотических ускорителей для энтузиастов и фанатов

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Ada Lovelace и RDNA3
О видеокартах нового поколения за последние месяцы было поистине сказано уже достаточно, поэтому не будем повторяться. Важную информацию по каждой карте можно почерпнуть в нескольких наших прошлых материалах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

К текущему моменту "зелёной" компании удалось выпустить три чипа:

  • GeForce RTX 4090
  • GeForce RTX 4080
  • GeForce RTX 4070 Ti

"Красной" – всего два:

  • Radeon RX 7900 XTX
  • Radeon RX 7900 XT

Единственное, что стоит упомянуть о чипах ещё раз: флагманская GeForce RTX 4090 при относительно скромном MSRP (1 599 долларов) тянет на максимальных настройках с трассировкой лучей и 60+ FPS любую современную игру. По фактору FPS/$ ускоритель поставил рекорд: он превосходит GeForce RTX 3090 примерно на 50-60%. Таким образом новая GeForce RTX 4090 стала лидером по мощности, а вот самой оптимальной покупкой ее назвать сложно. Чтобы выделить однозначного победителя среди нового поколения, стоит дождаться бюджетных моделей. Пока что на "трон" по цене/качеству претендует средне-бюджетная GeForce RTX 4070 Ti.

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