За несколько дней до начала продаж компания AMD подготовила обширную рекламную кампанию против GeForce RTX 4080. В ней корпорация сравнивает свои новые видеокарты Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX с недавно анонсированной GeForce RTX 4080, которая изначально позиционировалась AMD как главный конкурент среди всех графических ускорителей NVIDIA. Стоит напомнить, что от идеи конкуренции с флагманской GeForce RTX 4090 "красные" на этот раз решили отказаться, разыграв совсем другую карту.
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Итак, по данным AMD, RX 7900 XT и RX 7900 XTX существенно меньше и тоньше RTX 4080, что делает их более удобными в использовании. Кроме того, обе видеокарты не нуждаются в каких-либо переходниках или проводах, т.к. имеют 8-контактные разъёмы питания PCIe. За счёт них видеокарты можно подключить прямо к блоку питания. Ещё один плюс ускорителей AMD – это наличие у них разъёмов USB Type-C и DisplayPort 2.1.
В то же время AMD отмечает, что в своём ценовом сегменте RX 7900 XT и RX 7900 XTX предложат лучшие характеристики:
- больше вычислительных блоков (84 и 96 против 76)
- больше видеопамяти (20Gb и 24Gb против 16Gb)
- увеличенную шину памяти (320-бит и 384-бит против 256-бит)
- большую производительность (52 TFLOPs и 61 TFLOPs против 49 TFLOPs)
- меньшую стоимость ($899 и $999 против $1 199)
Сравнивать реальную производительность RX 7900 XT, RX 7900 XTX и RTX 4080 в играх обе компании пока что не готовы.