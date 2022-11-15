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AMD сравнила RX 7900 XT и RX 7900 XTX с RTX 4080, выяснив, какая видеокарта лучше
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За несколько дней до начала продаж компания AMD подготовила обширную рекламную кампанию против GeForce RTX 4080. В ней корпорация сравнивает свои новые видеокарты Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX с недавно анонсированной GeForce RTX 4080, которая изначально позиционировалась AMD как главный конкурент среди всех графических ускорителей NVIDIA. Стоит напомнить, что от идеи конкуренции с флагманской GeForce RTX 4090 "красные" на этот раз решили отказаться, разыграв совсем другую карту.

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Итак, по данным AMD, RX 7900 XT и RX 7900 XTX существенно меньше и тоньше RTX 4080, что делает их более удобными в использовании. Кроме того, обе видеокарты не нуждаются в каких-либо переходниках или проводах, т.к. имеют 8-контактные разъёмы питания PCIe. За счёт них видеокарты можно подключить прямо к блоку питания. Ещё один плюс ускорителей AMD – это наличие у них разъёмов USB Type-C и DisplayPort 2.1.

В то же время AMD отмечает, что в своём ценовом сегменте RX 7900 XT и RX 7900 XTX предложат лучшие характеристики:

  • больше вычислительных блоков (84 и 96 против 76)
  • больше видеопамяти (20Gb и 24Gb против 16Gb)
  • увеличенную шину памяти (320-бит и 384-бит против 256-бит)
  • большую производительность (52 TFLOPs и 61 TFLOPs против 49 TFLOPs)
  • меньшую стоимость ($899 и $999 против $1 199)
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Сравнивать реальную производительность RX 7900 XT, RX 7900 XTX и RTX 4080 в играх обе компании пока что не готовы.

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