С момента выхода видеокарты GeForce RTX 4080 стало понятно, что она никогда не станет самой популярной моделью поколения Ada Lovelace. Несмотря на хорошую производительность и относительно высокую энергоэффективность, чип получил слишком завышенную рекомендованную стоимость – 1 200 долларов, после чего у тех, кто хотел приобрести его вместо GeForce RTX 4090, попросту опустились руки. NVIDIA, лучше разобравшись в проблеме со стоимостью, а также увидев, на что способна более дешёвая Radeon RX 7900 XTX, решила, что пора менять тактику: так появилась GeForce RTX 4070 Ti.
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GeForce RTX 4070 Ti с рекомендованной стоимость в 799 долларов смогла стать действительно народной видеокартой, хотя всё ещё чуть-чуть дорогой. В игровых тестах она работает примерно на уровне GeForce RTX 3090 Ti – флагмана прошлого поколения. Тот факт, что RTX 4070 Ti выгоднее RTX 4080, подтвердила даже компания MSI, которая в своём Twitter написала, что по цене RTX 4070 Ti не так плоха, как RTX 4080. И это справедливо: разница между чипами составляет 400 долларов.
Текущие расценки MSI на RTX 4070 Ti выглядят следующим образом:
- MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X – $799
- MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X ОС – $839
- MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming Trio – $889
- MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio – $899
- MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM – $939
- MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X – $949
Планирует ли NVIDIA снижать рекомендованную стоимость на GeForce RTX 4080, неизвестно.
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