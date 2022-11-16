RTX 4090 Ti, вероятно, выпущена на будет.

В прошлом месяце произошло одно из самых громких событий на рынке видеокарт за последние пару лет – NVIDIA запустила флагманскую GeForce RTX 4090 за $1 599. Она, за некоторыми исключениями, в основном предназначена для профессионального использования, поэтому многие геймеры ждали выхода именно GeForce RTX 4080 – более доступной карты поколения Ada Lovelace с хорошей производительностью. Этот момент наступил: вчера ускорители уже появились в руках у журналистов. Сегодня в США планируется полноценный запуск.

реклама

Прежне всего нужно отметить, что благодаря путанице с названиями NVIDIA изначально сильно усложнила себе жизнь, заявив, что на рынок выйдут два чипа GeForce RTX 4080: один на 12Gb, а другой на 16Gb. Со временем от этой идеи пришлось отказаться. Таким образом RTX 4080 16Gb стала называться RTX 4080, а RTX 4080 12Gb теперь преподносится инсайдерами как RTX 4070 или RTX 4070 Ti.

Итак, ниже все особенности и интересные детали RTX 4080, которые смогли выделить журналисты американского издания IGN:

Размеры: 304 х 137 х 61 мм. Для сравнения, RTX 3080 имеет 285 х 112 х 40 мм

Конструкция кулеров аналогична RTX 3090, но они на 15% больше

Стандартные температуры: 53-55°C. Пиковые: 57-59°C

9728 CUDA-ядер, 2505 МГц, 16Gb GDDR6X

16-контактный разъём питания 12VHPWR

Чистое потребление: 320W. Необходимый блок питания – 750W

Три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1a

На 17% мощнее RTX 3090 Ti в синтетических тестах

В Unigine Heaven обгоняет RTX 3090 Ti и RX 6950 XT в 1080p и 1440p, но уступает им в 4K

В среднем обгоняет RTX 3090 Ti на 28%, а RX 6950 XT – на 45%

В игровых тестах в среднем опережает RTX 3090 Ti на 27%, а RTX 3080 Ti – на 45%

С использованием DLSS в 4K на ультра-настройках количество кадров увеличилось с 30 fps до 108 fps

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Как отмечают в IGN, если сравнивать производительность RTX 4080 и её стоимость, видеокарта точно себя оправдывает. Тем не менее, чтобы сделать окончательные выводы о том, какой чип Ada Lovelace будет самым выгодным, нужно дождаться выхода RTX 4070 и RTX 4060.

Источник.