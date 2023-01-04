Цена новинки – всего 799 долларов.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Вчера компания NVIDIA представила новую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti, которая, как планируется, станет одной из самых популярных моделей всего поколения Ada Lovelace. NVIDIA, пересмотрев свою маркетинговую стратегию и проанализировав ошибки прошлого, сделала один главный вывод: теперь компания стремится перегнать конкурентов AMD по показателю производительность/цена. Именно на это шёл расчёт при выборе рекомендованной стоимости для GeForce RTX 4070 Ti – 799 долларов.

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Судя по тестам новинки от издания WccfTech, RTX 4070 Ti за весьма скромную сумму сможет предоставить производительность на уровне флагмана прошлого поколения – RTX 3090 Ti. Кроме прочего, у неё будет вдвое меньшее потребление.

Итак, по тестам:

3DMark Speed Way Graphics

RTX 4090 OC – 10,7 тыс. баллов

RTX 4090 – 9,9 тыс.

RTX 4070 Ti OC – 6,2 тыс.

RTX 3090 Ti – 6 тыс.

RTX 4070 Ti – 5,8 тыс.

3DMark Firestrike Extreme Graphics

RTX 4090 OC – 48,1 тыс. баллов

RTX 4090 – 45,3 тыс.

RTX 4070 Ti OC – 28,4 тыс.

RTX 3090 Ti – 24,9 тыс.

RTX 4070 Ti – 27,8 тыс.

3DMark Firestrike Ultra Graphics

RTX 4090 OC – 26,5 тыс. баллов

RTX 4090 – 24,9 тыс.

RTX 4070 Ti OC – 14,5 тыс.

RTX 3090 Ti – 12,5 тыс.

RTX 4070 Ti – 13,9 тыс.

В играх, отмечают журналисты издания, RTX 4070 Ti в среднем быстрее RTX 3090 Ti на 5-10%, но только в разрешении 1440р. В 4К ситуация меняется, потому что узкая 192-битная шина RTX 4070 Ti уже не справляется. Более того, для работы в 4К у карты маловато памяти: всего 12Gb.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Таким образом RTX 4070 Ti является чуть ли не лучшим вариантом для 1440р гейминга: 799 долларов, поддержка DLSS 3.0 и потребление 200-250W.

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