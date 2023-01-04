Вчера компания NVIDIA представила новую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti, которая, как планируется, станет одной из самых популярных моделей всего поколения Ada Lovelace. NVIDIA, пересмотрев свою маркетинговую стратегию и проанализировав ошибки прошлого, сделала один главный вывод: теперь компания стремится перегнать конкурентов AMD по показателю производительность/цена. Именно на это шёл расчёт при выборе рекомендованной стоимости для GeForce RTX 4070 Ti – 799 долларов.
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Судя по тестам новинки от издания WccfTech, RTX 4070 Ti за весьма скромную сумму сможет предоставить производительность на уровне флагмана прошлого поколения – RTX 3090 Ti. Кроме прочего, у неё будет вдвое меньшее потребление.
Итак, по тестам:
3DMark Speed Way Graphics
- RTX 4090 OC – 10,7 тыс. баллов
- RTX 4090 – 9,9 тыс.
- RTX 4070 Ti OC – 6,2 тыс.
- RTX 3090 Ti – 6 тыс.
- RTX 4070 Ti – 5,8 тыс.
3DMark Firestrike Extreme Graphics
- RTX 4090 OC – 48,1 тыс. баллов
- RTX 4090 – 45,3 тыс.
- RTX 4070 Ti OC – 28,4 тыс.
- RTX 3090 Ti – 24,9 тыс.
- RTX 4070 Ti – 27,8 тыс.
3DMark Firestrike Ultra Graphics
- RTX 4090 OC – 26,5 тыс. баллов
- RTX 4090 – 24,9 тыс.
- RTX 4070 Ti OC – 14,5 тыс.
- RTX 3090 Ti – 12,5 тыс.
- RTX 4070 Ti – 13,9 тыс.
В играх, отмечают журналисты издания, RTX 4070 Ti в среднем быстрее RTX 3090 Ti на 5-10%, но только в разрешении 1440р. В 4К ситуация меняется, потому что узкая 192-битная шина RTX 4070 Ti уже не справляется. Более того, для работы в 4К у карты маловато памяти: всего 12Gb.
Таким образом RTX 4070 Ti является чуть ли не лучшим вариантом для 1440р гейминга: 799 долларов, поддержка DLSS 3.0 и потребление 200-250W.
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