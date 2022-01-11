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Выступление NVidida на выставке CES 2022 прошло удачно. Компания показала множество крутых игровых трейлеров, презентаций и прочих элементов, ориентированных на маркетинг. Новые анонсированные продукты зрителями были встречены в основном позитивно. Не малый шум подняло известие, что 2022 год планируется как "год ноутбуков". Этому поспособствуют мобильные RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti. Сами ноутбуки, к слову, тоже не пасут задних и с данными видеокартами активно двигаются в сторону прогресса. Как бы там ни было, самым ярким событием для всех ПК-геймеров (и не только) стало появление "игрового монстра" RTX 3090 Ti – карты, про мощность которой мы слышали очень много слухов. На ряду с ней представили RTX 3050 – максимально народный и дешевый ускоритель из бюджетного сегмента нового поколения. В этой статье я постараюсь несколькими аргументами убедить вас, что именно RTX 3050, а не RTX 3090 Ti, покажет себя в будущем как важнейшая карта из анонсированных на CES 2022.

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Нужно ли было заполнять пробел?

К большому сожалению, nVididia по привычке не одаривает своих зрителей большим количеством деталей. То немногое, что рассказали про RTX 3090 Ti, сложно назвать хоть какими-то характеристиками. Нам известно, что нынешнего короля RTX 3090 его Titan версия явно "переплюнет"; что 3090 Ti на несколько лет станет самым мощным графическим процессором на рынке; что уровень его производительности сможет без малого запустить любую игру на любых настройках даже с лучами (что ещё предстоит доподлинно доказать тестами); что карта сможет работать с 8K разрешением. О его необходимости можете прочитать здесь.

Не секрет, что обычному любителю видеоигр, а не профессионалу киберспорта, не нужно оборудование с невообразимыми цифрами в графе терафлопс, и уж точно большая часть использует и будет использовать как стандарт разрешение 1080p. В редких случаях 1440p. Никто не говорит об их ненужности. Это прогресс. Он должен идти в правильном направлении. Однако позволить себе 8K монитор, под который предназначена RTX 3090 Ti, могут далеко не все. Ещё половина из тех, кто может, спросят себя, зачем им это делать.

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В nVidida RTX 3090 Ti позиционируют в качестве нужного дополнения в линейку высокопроизводительных ускорителей Ampere, но на самом деле она уже была переполнена. Что RTX 3090, что RTX 3080 Ti, что RTX 3080 справляются со всеми возможными задачами, а Cyberpunk 2077 в 4K с лучами не является целью игроков. Таким образом линейке мощных процессоров вполне хватало тех видеокарт, что существуют на данный момент. В то же время неприметная RTX 3050 является ключевым звеном, соединяющим бюджетный и средне-бюджетный сегменты. Её роль в линейке предельно ясна и понятна.

Вопрос аудитории

Презентация nVidida, раскрывая перед пользователями все "секреты", также рассказала о 3-х самых популярных геймерских картах в Steam, которые используют обычные люди. На первом месте GTX 1050, за ней GTX 1050 Ti. Уже после – GTX 1650. Несмотря на стоимость дешевых видеокарт, предлагающих некоторые функции премиальных продуктов, нишевыми чипами остаются любимчики прессы: 3090, 3080, 3070. Сверхдорогие карты, с учётом хитрости перекупщиков, с наценкой и за $5 000 людей не интересуют.

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Изюминка RTX 3050

В отличие от топовых моделей, бюджетная версия RTX 30 не имеет такого распиаренного набора возможностей. За $250 (20 тыс. руб.) карта даёт 8 Гб видеопамяти поколения GDDR6, не улучшенную трассировку лучей, DLSS и стабильную частоту кадров с включённой трассировкой в районе 60 fps. Глобальная цель RTX 3050 – сделать игры на ПК более доступными, чем сейчас.

Получить ожидаемый результат геймерам поможет упомянутая технология DLSS 2.0. Включив её на видеокарте, она на аппаратном уровне грамотно отмасштабирует игровую графику, что позволит играть в требовательные продукты не только без потери качества, а ещё и с его улучшением. Также за счёт включения DLSS обещают небольшой прирост в производительности и лучшую оптимизацию.

Желание обновиться есть

Вице-директор Nvidia по вопросам маркетинга Мэтт Вубблинг рассказывает, что 75% всех геймеров до сих пор используют старые карты поколения GTX, и хоть они и хотят обновиться до чего-то современного, нынешняя рыночная ситуация им этого сделать не позволяет. Чтобы дать игрокам такой шанс, на рынок была выпущена RTX 3050 – в качестве входного билета в поколение Ampere. В компании считают, что купить сейчас младшую модель нового поколения с лучами в комплекте будет гораздо выгоднее, чем приобретать аналогичную ей по мощности GTX 1650 Ti.

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