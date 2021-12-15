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Наверняка если я скажу, что минимум 75% читателей имеют разрешение монитора 1080р, то окажусь полностью прав. 2К и даже 4К в сегодняшнем мире просто не нужны. Да, было бы неплохо играть и проводить время за экраном в 50 тыс. рублей, но на вопрос "стоило ли оно того" никогда не будет дан однозначный ответ. Совсем другая история с телевизорами: у них другие функции, их вообще используют чаще всего для совершенно других задач. Например, для подключения консолей или просмотра самых обычных ТВ-программ. Тем не менее, 4K – устаревший стандарт, покупка которого не станет объективно лучшим вариантом траты такого количества денег. Более того, если вы подумали о 8K и целесообразности такой покупки, окрестив телевизор с 7680х4320 пикселями однозначным чемпионом в мире графики, вы тоже неправы. Как насчёт 16K? В этой статье вы узнаете, почему ни один из перечисленных стандартов не является оптимальным, какой лучше взять на долгосрок и, конечно, минусы каждого из них.

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В теории

Стоит отметить, что пользователи, покупающие 4К в 2021 году, говорящие, что идут нога в ногу с будущим, просто забыли, когда данный стандарт появился. Его разработали ещё в 2012 году, почти 10 лет назад. Чтобы поистине разобраться во всех нюансах пикселей, нужно сначала понять, что 4К – это 3840x2160, 8К –7680х4320, а 16К – в свою очередь экран плотностью в 15360x8640 пикселей. Иными словами, плотность пикселей в 16К-разрешении в 16 раз выше, чем у 4K, и в 8 раз выше, чем у 8К. Превосходство на лицо.

На практике

Так ли 16К телевизоры лучше 8К? Стоит ли переплачивать? По правде говоря, всё зависит от того, насколько большой телевизор вы поставите в своей гостиной, как далеко от него будете сидеть и какой контент собираетесь смотреть. Прежде всего, разницу можно увидеть только в том случае, если вы будете сидеть к аппарату максимально близко. Например, где-то с 3-4 метров вы не отличите 16К от 8К, а без излишней концентрации и вовсе можете спутать оба с 4К. Более того, нельзя просто взять и посмотреть контент в 16К, т.к. его попросту нет. В массовом использовании его не будет ещё 10-15 лет.

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Минусы 16К

Как вы знаете, загрузка видео в 4К-качестве – дело не лёгкое. Процессор для этого должен быть сильным, видеокарта очень мощной. Скорость закачки медленная, потоковая передача затруднена, а полосы пропускания можно пересчитать по пальцам. 8К в этом деле даже не нужно упоминать. Ровно как и 16К. Обычному зрителю, желающему посмотреть любимого блогера за чашкой вечернего кофе, от всего этого не будет проку, ведь при увлечённом просмотре разница на уровне погрешности.

Что по играм в 16К?

Возможность, конечно, есть, но только у людей с лишним миллионом в кармане. Как продемонстрировал блогер Линус Себастьян на своём канале Linus Tech Tips (14 млн подписчиков), реализация игр в 16К возможна, но с огромными оговорками. На данный момент игры в 16К можно настроить только с помощью конвертирования 4К в 16К, и по сути разрешение будет не совсем настоящим. Кроме того, не стоит рассчитывать и на бесшовную графику: полноценный 16К-стандарт в 60fps не сможет потянуть ни RTX 3090, ни даже RTX 4090, какой бы производительной она не окажется.

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Консоли тоже вперёд не вырвались: настоящие 4К получили только PS5 и Xbox Series X, поэтому 16К сможет потянуть PlayStation 8 или PlayStation 9. Хорошо, если они выйдут к 2035-у году. На ПК разрешение тоже популярности иметь не будет из-за слишком высокой цены. Наверное, в ближайшие 5 лет её даже можно называть неподъёмной.

Готовы ли мы?

Нет. Сейчас 16К имеет лишь Sony. За модель придётся выложить около $10 000 (730 тыс. руб.). Функционал панели максимально урезан. Возможностей насладиться 16К-видео тоже крайне мало. По оценкам экспертов, в последующее 2-3 года 4К выместят с рынка 1080р, а ещё спустя 5-6 лет мы не будем удивляться стандарту 8К (приблизительно в 2030-м году). К 2035 году 16К вполне может обрести народную популярность: чтобы телевизор на 15360x8640 пикселей стоял почти в каждом доме.

Перспективное будущее 16К

Технология имеет все перспективы стать популярной, однако сегодня она находится в зачаточном состоянии. К нам до сих пор не пришло 8К-поколение, после которого должно пройти немало времени, чтобы люди увидели смысл менять 7680х4320 на 15360x8640 пикселей. Творческая идея: techradar.