Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

16K: будущее телевизоров после 4K и 8K, чего стоит ожидать и зачем кому-то нужны 15 360 пикселей

Если вы обычный рядовой пользователь, 4K вам хватит с лихвой для всех повседневных задач.
[ ] для раздела Блоги
+
Все RTX 3060 Ti ощутимо подешевели
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Наверняка если я скажу, что минимум 75% читателей имеют разрешение монитора 1080р, то окажусь полностью прав. 2К и даже 4К в сегодняшнем мире просто не нужны. Да, было бы неплохо играть и проводить время за экраном в 50 тыс. рублей, но на вопрос "стоило ли оно того" никогда не будет дан однозначный ответ. Совсем другая история с телевизорами: у них другие функции, их вообще используют чаще всего для совершенно других задач. Например, для подключения консолей или просмотра самых обычных ТВ-программ. Тем не менее, 4K – устаревший стандарт, покупка которого не станет объективно лучшим вариантом траты такого количества денег. Более того, если вы подумали о 8K и целесообразности такой покупки, окрестив телевизор с 7680х4320 пикселями однозначным чемпионом в мире графики, вы тоже неправы. Как насчёт 16K? В этой статье вы узнаете, почему ни один из перечисленных стандартов не является оптимальным, какой лучше взять на долгосрок и, конечно, минусы каждого из них.

реклама

В теории
Стоит отметить, что пользователи, покупающие 4К в 2021 году, говорящие, что идут нога в ногу с будущим, просто забыли, когда данный стандарт появился. Его разработали ещё в 2012 году, почти 10 лет назад. Чтобы поистине разобраться во всех нюансах пикселей, нужно сначала понять, что 4К – это 3840x2160, 8К –7680х4320, а 16К – в свою очередь экран плотностью в 15360x8640 пикселей. Иными словами, плотность пикселей в 16К-разрешении в 16 раз выше, чем у 4K, и в 8 раз выше, чем у 8К. Превосходство на лицо.

На практике
Так ли 16К телевизоры лучше 8К? Стоит ли переплачивать? По правде говоря, всё зависит от того, насколько большой телевизор вы поставите в своей гостиной, как далеко от него будете сидеть и какой контент собираетесь смотреть. Прежде всего, разницу можно увидеть только в том случае, если вы будете сидеть к аппарату максимально близко. Например, где-то с 3-4 метров вы не отличите 16К от 8К, а без излишней концентрации и вовсе можете спутать оба с 4К. Более того, нельзя просто взять и посмотреть контент в 16К, т.к. его попросту нет. В массовом использовании его не будет ещё 10-15 лет.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Минусы 16К
Как вы знаете, загрузка видео в 4К-качестве – дело не лёгкое. Процессор для этого должен быть сильным, видеокарта очень мощной. Скорость закачки медленная, потоковая передача затруднена, а полосы пропускания можно пересчитать по пальцам. 8К в этом деле даже не нужно упоминать. Ровно как и 16К. Обычному зрителю, желающему посмотреть любимого блогера за чашкой вечернего кофе, от всего этого не будет проку, ведь при увлечённом просмотре разница на уровне погрешности.

Что по играм в 16К?
Возможность, конечно, есть, но только у людей с лишним миллионом в кармане. Как продемонстрировал блогер Линус Себастьян на своём канале Linus Tech Tips (14 млн подписчиков), реализация игр в 16К возможна, но с огромными оговорками. На данный момент игры в 16К можно настроить только с помощью конвертирования 4К в 16К, и по сути разрешение будет не совсем настоящим. Кроме того, не стоит рассчитывать и на бесшовную графику: полноценный 16К-стандарт в 60fps не сможет потянуть ни RTX 3090, ни даже RTX 4090, какой бы производительной она не окажется.

реклама

Консоли тоже вперёд не вырвались: настоящие 4К получили только PS5 и Xbox Series X, поэтому 16К сможет потянуть PlayStation 8 или PlayStation 9. Хорошо, если они выйдут к 2035-у году. На ПК разрешение тоже популярности иметь не будет из-за слишком высокой цены. Наверное, в ближайшие 5 лет её даже можно называть неподъёмной.

Готовы ли мы?
Нет. Сейчас 16К имеет лишь Sony. За модель придётся выложить около $10 000 (730 тыс. руб.). Функционал панели максимально урезан. Возможностей насладиться 16К-видео тоже крайне мало. По оценкам экспертов, в последующее 2-3 года 4К выместят с рынка 1080р, а ещё спустя 5-6 лет мы не будем удивляться стандарту 8К (приблизительно в 2030-м году). К 2035 году 16К вполне может обрести народную популярность: чтобы телевизор на 15360x8640 пикселей стоял почти в каждом доме.

Перспективное будущее 16К
Технология имеет все перспективы стать популярной, однако сегодня она находится в зачаточном состоянии. К нам до сих пор не пришло 8К-поколение, после которого должно пройти немало времени, чтобы люди увидели смысл менять 7680х4320 на 15360x8640 пикселей. Творческая идея: techradar.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

телевизоры
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
39
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
12
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
53
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Wireless
18
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
26
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
20
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
35
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
21

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
8 декабря 2021 35
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
10 декабря 2021 26
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
1 декабря 2021 45
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
11 декабря 2021 53
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
14 декабря 2021 39
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
7 декабря 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети замечена ферма с GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000 добывающими Эфир на $4 млн в год
20
Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
47
Конкурент Эфира приносит в 2 раза больше прибыли и может добывать криптовалюту на слабых видеокартах
36
Компания BYD, над которой смеялся Илон Маск, стала третьим по цене автопроизводителем в мире
28
117 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12 и MIUI 12.5 от 13 декабря 2021 года
1
Биткоин продолжил дешеветь после негативных прогнозов ФРС США и дефолта Evergrande
13
Лиза Су обналичила сотни тысяч акций на $38 млн, что привело к ощутимому падению стоимости AMD
35
9 смартфонов Huawei получат в России стабильную прошивку EMUI 12
1
Карта для майнинга BC-160 от XFX стала доступна на Aliexspress за 2000 долларов
3
Майнинговая ферма с названиями GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000 имеет хешрейт более 3 TH/s
20
Выгодно ли покупать дорогую DDR5-5200 на процессоре Core i5-12600K для игр – DDR4 vs DDR5 в тесте TG
19
Компания German Bionic представила улучшенный экзоскелет Cray X из углеродного волокна
3
Linux отказывается от поддержки инструкций AMD 3DNow!
16
Глава Vivaldi призывает пользователей противостоять агрессивному продвижению Microsoft браузера Edge
10
В сеть попал полный список линейки видеокарт Intel Arc Alchemist DG2
18
В Китае все смартфоны Sony Xperia Pro-I раскупили за несколько дней
6
На рынке появляется ненастоящий HDMI 2.1, но разработчики стандарта не видят в этом проблемы
6
В EGS отключили предзаказ ремейка Final Fantasy VII после скандала с неадекватной стоимостью проекта
13
Майнер назвал наиболее эффективные программы разблокировки алгоритма NVIDIA LHR для добычи Эфира
4
Недорогой Core i5-12400F обходит на 20% Ryzen 5 5600X в Cinebench R23, а Core i7-11700K в играх
76

Популярные статьи

10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
15
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
77
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов
74
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
39
Выясняем, поможет ли дорогой комплект памяти i7 10700k догнать i9 10900k в играх
28
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
40
Как сделать сборку Windows 11 своими руками. Пошаговая инструкция
20
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
31
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 1)
20

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
00:08
Минусов недостаточно. Нефанаты недорабатывают! Придётся настучать на вас в Интел.
Недорогой Core i5-12400F обходит на 20% Ryzen 5 5600X в Cinebench R23, а Core i7-11700K в играх
ambient
00:07
5600G VEGA7 = GTX 1030, WTF ?
Можно ли собрать игровой ПК без видеокарты – Ryzen 5 5600G vs GeForce GTX 1050 Ti в тесте Benchmark
Андрей Носуленко
00:07
Кому вы рассказываете что есть все для выявления читеров. Лично я знаю 4 игрока которые играют с запрещены и модами. Но они в игру просто ссыпают камаза и бабло и их никто уже 4 года не банит. И есть ...
Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
kilobait3
00:05
все без опорников. там как обычно десяток точек. показания разнятся с каждый реальным градусом. мультики данной серии кривые от рождения. и доверять им я бы не стал.
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 1)
sevik68
00:03
в лес
Официальная стоимость GeForce RTX 2060 12 ГБ почти равняется GeForce RTX 3070
Asmodeus
00:03
Так уже давно сменила. Это же ряженый Хуанг. Всем это давно известно. Или тогда Хуанг совсем себе почикает под корень?
Недорогой Core i5-12400F обходит на 20% Ryzen 5 5600X в Cinebench R23, а Core i7-11700K в играх
DonnieDarko
00:03
В киберпанке quadro t600 шустрее gtx1050ti. + ещё dlss работает.
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
LaSaper
00:02
Хорошо если всё так. Предлагаю смотреть на вопрос шире. Для примера. Советский Союз и США. У каждого из них своя идея, и каждый являлся в ней монополистом. У обоих свои зоны влияния, рынки сбыта, союз...
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
kilobait3
00:02
fx-74 в паре на спайдере в своё время был очень даже ничего. 8Гб оперы. и две 8800. брал по предзаказу все. тогда ещё был у меня мой первый ssd 32Гб и рамдиск на 16Гб. машина по сей день жива и в отл...
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
no_fate
00:00
Как вспомню глючное убожество nForce 4 :) Это просто кошмар был даже на самых дорогих материнских платах. В декабре 2004 я перелез с Пенька4 на Фуфлон FX55. Прирост производительности был неплохим, и ...
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем