Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Многие надеялись, а некоторые и до сих пор надеются вскоре получить свою RTX 3000-й серии. За пару месяцев карты показали себя, как лучшие на рынке чипы, способные на самые требовательные игры, а также хорошо работающие в майнинге. По крайней мере, так считалось, пока тестировщики notebookcheck не получили в свободное распоряжение видеокарту RTX 3050 – младшую в своей серии.

реклама

Компания Dell пару дней назад любезно согласилась отправить порталу новую RTX 3050 в комплекте с игровым ноутбуком, рассчитывая на плодотворные тестирования. Завершив работу, сотрудники сайта поделились, что в 90% случаев система на RTX 3050 оказывается слабее системы на GTX 1660 Ti. Комплектация, включающая RTX 2060, мощнее в 100% случаев. Притом стоит отметить, что обе карты гораздо дешевле нового поколения, и они не в таком дефиците. Внимание майнеров в основном сосредоточено на RTX 3000.

Тестирование проводилось в таких популярных тайтлах, как Final Fantasy XV, The Witcher 3: Wild Hunt, Far Cry New Dawn, F1 2020 и Assassin's Creed Valhalla. Во всех играх отставание RTX 3050 от 1660 Ti колебалось в районе 10-15%. На высоких настройках – преимущественно 15%. Эксперты сообщают, что вина в этом случае лежит на уменьшенном количестве видеопамяти (4 Гб вместо 6 обещанных ранее). TMU-блоков тоже меньше: 64 вместо 96.