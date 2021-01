Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После того как Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, его слово заметно возросло. Как и мнение относительно вещей, связанных с техникой. Ещё пару дней назад он заметно поднял состояние компании GameStop (с 5 до 21 млрд. долларов). Сегодня почти та же ситуация случилась с первой криптовалютой – Биткоином.

После падения с 40 000 до 31 000 долларов, которое продолжалось последние недели, цена за одну монетку резко возросла. Аналитики связывают подорожание с тем, что миллиардер Илон Маск выставил в своём Twitter-аккаунте хештег #bitcoin и соответствующий значок подле него. Создатель Tesla и SpaseX закрепил хештег коротким сообщением "In retrospect, it was inevitable" или "Оглядываясь назад мы понимаем, что это было неизбежно".

Уже спустя полчаса курс Биткоина поднялся до 37 000 долларов. Процент роста – 15%. Согласно данным аналитического агентства , сейчас за единицу просят $36 951. По нескольким логичным причинам в тот же момент "подскочил" и Dogecoin. Из-за его десятикратного роста трейдеры за день потеряли около 300 миллионов долларов. Судя по всему, обе криптовалюты не собираются останавливаться и продолжают поднимать в стоимости.

