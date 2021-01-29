Илон Маск поднял стоимость Биткоина на 5 тысяч долларов всего за 30 минут – текущий курс – $37 000
После того как Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, его слово заметно возросло. Как и мнение относительно вещей, связанных с техникой. Ещё пару дней назад он заметно поднял состояние компании GameStop (с 5 до 21 млрд. долларов). Сегодня почти та же ситуация случилась с первой криптовалютой – Биткоином.
реклама
После падения с 40 000 до 31 000 долларов, которое продолжалось последние недели, цена за одну монетку резко возросла. Аналитики связывают подорожание с тем, что миллиардер Илон Маск выставил в своём Twitter-аккаунте хештег #bitcoin и соответствующий значок подле него. Создатель Tesla и SpaseX закрепил хештег коротким сообщением "In retrospect, it was inevitable" или "Оглядываясь назад мы понимаем, что это было неизбежно".
Уже спустя полчаса курс Биткоина поднялся до 37 000 долларов. Процент роста – 15%. Согласно данным
аналитического агентства, сейчас за единицу просят $36 951. По нескольким логичным причинам в тот же момент "подскочил" и Dogecoin. Из-за его десятикратного роста трейдеры за день потеряли около 300 миллионов долларов. Судя по всему, обе криптовалюты не собираются останавливаться и продолжают поднимать в стоимости.
Источник.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила