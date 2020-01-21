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Для тех, кто не знал или не видел, то недавно я писал про бюджетные SSD с объёмом в 500 Гб. Сегодняшняя статья тоже посвящена накопителям, только здесь вы увидите ТОП-4 SSD, у которых хватит места, чтобы скачивать с интернета всё что угодно, не боясь маленького хранилища данных. Всем геймерам и не только хотелось бы загружать на свой компьютер одновременно большое количество файлов, будь то: фильмы, сериалы, или что-либо другое, но чаще всего сделать это попросту невозможно из-за того, что место на ПК кончается с невероятной скоростью. Иногда даже не замечаешь, как потратил все резервы. Конечно, единственным выходом остается удаление данных, которые резко могут оказаться нужными. Для увеличения хранилища продаются "огромные" жесткие диски, но жертвовать скоростью работы ради вместительности - не самый лучший вариант. Специально для тех, кому нужен быстрый и производительный ПК, притом имеющий 8+ тысяч гигабайт для записи, я подготовил лучшие в своём роде накопители, на приобретение которых нужно будет потратить чуть большую сумму, чем на обычные (500 Гб, 1 ТБ).

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накопителем с самым большим объёмом, по моему мнению является Samsung PM1643 на целых 15 360 Гб, чего хватит для абсолютно любых домашних нужд, если конечно вы не держите огромный сервер по обработке данных. Как и в прошлый раз , мы подбираем только накопители внутреннего назначения, ведь внешние созданы для переноса и транспортировки данных, а, как мы знаем, для функционирования игр ничего такого не требуется. У накопителя PM1643 стандартный размер 2.5 дюймов. Способ подключения к ПК отличается от стандартных, у данной модели это SAS, который обратно совместим с SATA. Скорость чтения и записи (2100 Мб/сек на 1800 Мб/сек) не очень порадует пользователя быстрой загрузкой системы. Скорость работы немного уменьшена из-за типа флэш-памяти TLC, но вместо неё увеличена плотность записи. Вместе с гарантией на 3 года устройство стоит 286 050 рублей за счёт невероятного объёма.

Заслуженноеместо занимает похожий накопитель от фирмы Micron под кодовым названием 9300 Pro. Как и прошлый, данный SSD имеет 15 360 Гб свободного пространства, размер в 2.5 дюйма и относительно медленную память TLC. На этом все схожести заканчиваются. Основными отличиями можно назвать Интерфейс U.2, способный поддерживать подключение к SATA, и SAS, и более высокую скорость чтения и записи (3500 Мб/сек на 3500 Мб/сек). За накопитель Micron 9300 Pro нужно будет заплатить около 194 950 рублей. Переплачивая в первом случае примерно 90 000 рублей, вы гарантируете себе эталон качества и лучшую производительность. Кроме того, сама марка Samsung тоже многого стоит. Гарантия точно такая же, ровно как и время работы на отказ. В обоих случаях это 2 000 000 часов

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месте я разместил Gigabyte Aorus Gen4 AIC за его доступность в ценовой категории, довольно высокий объём памяти - 8 000 Гб и самый новый интерфейс PCI-E 4.0 x16, поддерживающий наивысшую скорость чтения и записи. В данном случае это 15000 Мб/сек на 15000 Мб/сек. С помощью этого накопителя вы можете превратить ваш обычный, ничем не выдающийся ПК в суперскоростной. Если все требования по поддержке SSD совпадают у всех комплектующих, то с новым накопителем "комп взлетит в облака". Основанный на контроллере Phison PS5016-E16 и памяти типа TLC, Gigabyte Aorus Gen4 AIC должен дать вам желаемый результат и увеличить производительность работы в разы. Сравнивать его с обыкновенными жесткими дисками даже не имеет смысла. Конечно, его покупка будет стоить 126 430 рублей, но зато у вас моментально появятся огромные перспективы, а сам ПК после апгрейда вы не узнаете. Есть в нём и два маленьких недостатка: время до отказа уменьшено на 230 000 часов, а гарантия составляет вместо 3 лет всего лишь 1 год.

месте расположился твердотельный накопитель на 7.68Tb от синей команды (Intel), имеющий название P4610 Series. В отличие от прошлых двух первых моделей, у этой значительно меньше памяти - 7 680 Гб, что и ставит её на четвёртое место списка. Несмотря на то, что скорость чтения и записи у него выше чем у Samsung, для нас сегодня важен именно объём, хоть быстрота работы тоже играет немалую роль. Итак, рассказываем, в чём состоят отличия от прошлых моделей: во-первых, у данного накопителя на две сотни уменьшена скорость чтения и записи по сравнению с Micron 9300 Pro - с 3500 Мб/сек на 3500 Мб/сек до 3200 Мб/сек на 3200 Мб/сек. Во-вторых, меньший размер накопителя, о котором упоминалось выше. Интерфейс U.2 полностью соответствует представителю фирмы Micron. Тип флэш-памяти тоже в точности одинаковый. У всех четверых накопителей это TLC. Гарантия 3 года. Цена, кстати, оказалась слегка завышенной по сравнению с Micron 9300 Pro. Данная модель обойдется в 227 930 рублей. Не мало, как для одного SSD накопителя.

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У каждого из представленных здесь накопителей есть свои недостатки, но если вы все же решились на покупку какого-то из этих продуктов, то вас ожидает отменное качество работы и нереально большой размер памяти.