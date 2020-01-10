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Сегодня я кратко расскажу вам о лучших SSD-накопителях объёмом 500 Гб и больше, купить которые сможет каждый, не потратив на это много денег, получив качественный продукт по самой доступной цене. Я не претендую на экспертную оценку, но мне кажется, что все представленные тут SSD-накопители являются лучшим в соотношении цены и качества.

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Первое место в списке занимает всеми излюбленная классика –. Данный продукт является самым популярным накопителем из-за того, что подходит многим идеальным соотношением между ценой и техническими характеристиками: способ подключения SATA-III, объём для записи нужной информации в 500 Гб, флеш-память типа TLC, скорость чтения в 550 МБ/сек и скорость записи в 520 МБ/сек. Всё это можно приобрести за 5 420 рублей с официальной гарантией производителя.: наиболее продаваемый, надёжный контроллер, совместим со многими устройствами.

Следующий накопитель под названием ADATA XPG Gammix S11 Pro многими характеристиками отличается от прошлого SSD. В частности, данный продукт имеет 512 Гб памяти, форм-фактор М.2, скорость чтения и записи тоже существенно отличаются: у Samsung 550 МБ/сек на 520 МБ/сек. ADATA XPG имеет скорость чтения в 3350 МБ/сек и скорость записи в 2350 МБ/сек. В отличие от других больших приборов, этот накопитель имеет небольшой вес – 300 грамм. Гарантийный срок предусматривает 36 месяцев с момента покупки. Цена на накопитель выставлена не заоблачная, всего лишь 5 270 рублей.

Преимущества: высокая производительность, 3 года гарантии.

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По моему мнению, третье место должно достаться твердотельному накопителю Western Digital Blue, характеристики которого не уступают двум указанным выше моделям. По задумке производителея, как и прошлые SSD, он предназначен для установки внутрь компьютера или ноубтука. Форм-фактор 2.5 дюйма – самый популярный способ подключения SATA-III, включает в себя 500 Гб памяти и работает на следующей скорости чтения и записи: 560 МБ/сек на 530 МБ/сек. Энергопотребление накопителя составляет 2.25 Вт. При оптимальной цене в 4 340 рублей дается гарантия те же 36 месяцев.

Преимущества: оптимальная цена, 3 года гарантийного срока.

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Далее по списку следуетобъёмом в 512 Гб. Как и у всех прошлых, данный накопитель внутреннего назначения. Отличается форм-фактором M.2 и поддерживает способ подключения PCI-E x4. Кроме этого, вмещает в себя флеш-память TLC, 512 Мб буферной памяти и весит всего 25 грамм. Скорость чтения и записи составляет 3300 МБ/сек на 2200 МБ/сек соответственно. В комплекте идёт стандартная гарантия на 36 месяцев и контроллер Phison E12. Произведён и собран в Китае (Тайвань). Работать на отказ способен 2 миллиона часов. Стоимость накопителя варьируется от 5 600 до 5700 рублей.: огромная скорость чтения и записи (в несколько раз больше чем в накопителях SATA), 3 года гарантии

На четвёртом месте накопитель Plextor M8VC с уникальной технологией PlexNitro, о которой подробно будет рассказано немного позже. Итак, данный SSD "карманного" размера (2.5 дюйма), подключается к ПК или ноутбуку через интерфейс SATA-III, даёт пользователю 512 Гб памяти и имеет не самую большую скорость чтения и записи - 560 МБ/сек на 520 МБ/сек. До отказа сможет проработать 1 миллион 500 тысяч часов. Что же касается технологии PlexNitrо, то данная система позволяет свободно располагать всей памятью жесткого диска, не забирая некоторую часть. SSD с этой технологией делают необязательным использование резервной области для накопителя. Объём памяти будет на 100% доступен. Как и у прочих описанных накопителей, Plextor M8VC поставляется с гарантией 36 месяцев. На сайте, с которого была взята информация, SSD стоит ровно 3 920 рублей.

Преимущества: технология PlexNitro, 3 года гарантии, низкая стоимость.

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Последнее место в моём списке досталось накопителю. У него нет никаких особенных способностей, как у прошлой модели, зато имеется немного увеличенное время работы на отказ (1 миллион 800 тысяч часов), но уменьшена скорость чтения и записи (560 МБ/сек на 535 МБ/сек соответственно). Объём памяти составляет ровно 500 Гб, но использовать всё не получится, некоторое количество уйдёт на системные требования. Подключается к устройствам посредством интерфейса SATA-III. По размеру небольшой, форм-фактор 2.5 дюйма. Назначение внутреннее. Между тем, гарантийный срок значительно сокращён с 36 месяцев до 24-х. Стоит накопитель на 430 рублей больше прошлого - 4 350 рублей.: стандартный набор преимуществ SSD перед жесткими дисками (высокая скорость, производительность).