Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Лучшие бюджетные SSD начала 2020 года объёмом от 500 ГБ

для раздела Блоги
5
Начался слив RTX 2070 Super
МЕГАслив МЕГАразогнанной RTX 2080 Super Zotac AMP!
Слив RTX 2080 начался - смотри цену сидя
32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Сегодня я кратко расскажу вам о лучших SSD-накопителях объёмом 500 Гб и больше, купить которые сможет каждый, не потратив на это много денег, получив качественный продукт по самой доступной цене. Я не претендую на экспертную оценку, но мне кажется, что все представленные тут SSD-накопители являются лучшим в соотношении цены и качества.

реклама

Первое место в списке занимает всеми излюбленная классика – Samsung 860 EVO Series. Данный продукт является самым популярным накопителем из-за того, что подходит многим идеальным соотношением между ценой и техническими характеристиками: способ подключения SATA-III, объём для записи нужной информации в 500 Гб, флеш-память типа TLC, скорость чтения в 550 МБ/сек и скорость записи в 520 МБ/сек. Всё это можно приобрести за 5 420 рублей с официальной гарантией производителя.
Преимущества: наиболее продаваемый, надёжный контроллер, совместим со многими устройствами. 

Следующий накопитель под названием ADATA XPG Gammix S11 Pro многими характеристиками отличается от прошлого SSD. В частности, данный продукт имеет 512 Гб памяти, форм-фактор М.2, скорость чтения и записи тоже существенно отличаются: у Samsung 550 МБ/сек на 520 МБ/сек. ADATA XPG имеет скорость чтения в 3350 МБ/сек и скорость записи в 2350 МБ/сек. В отличие от других больших приборов, этот накопитель имеет небольшой вес – 300 грамм. Гарантийный срок предусматривает 36 месяцев с момента покупки. Цена на накопитель выставлена не заоблачная, всего лишь 5 270 рублей.
Преимущества: высокая производительность, 3 года гарантии.

реклама

По моему мнению, третье место должно достаться твердотельному накопителю Western Digital Blue, характеристики которого не уступают двум указанным выше моделям. По задумке производителея, как и прошлые SSD, он предназначен для установки внутрь компьютера или ноубтука. Форм-фактор 2.5 дюйма – самый популярный способ подключения SATA-III, включает в себя 500 Гб памяти и работает на следующей скорости чтения и записи: 560 МБ/сек на 530 МБ/сек. Энергопотребление накопителя составляет 2.25 Вт. При оптимальной цене в 4 340 рублей дается гарантия те же 36 месяцев.
Преимущества: оптимальная цена, 3 года гарантийного срока. 

реклама

Далее по списку следует SSD Patriot Viper объёмом в 512 Гб. Как и у всех прошлых, данный накопитель внутреннего назначения. Отличается форм-фактором M.2 и поддерживает способ подключения PCI-E x4. Кроме этого, вмещает в себя флеш-память TLC, 512 Мб буферной памяти и весит всего 25 грамм. Скорость чтения и записи составляет 3300 МБ/сек на 2200 МБ/сек соответственно. В комплекте идёт стандартная гарантия на 36 месяцев и контроллер Phison E12. Произведён и собран в Китае (Тайвань). Работать на отказ способен 2 миллиона часов. Стоимость накопителя варьируется от 5 600 до 5700 рублей.
Преимущества: огромная скорость чтения и записи (в несколько раз больше чем в накопителях SATA), 3 года гарантии

На четвёртом месте накопитель Plextor M8VC с уникальной технологией PlexNitro, о которой подробно будет рассказано немного позже. Итак, данный SSD "карманного" размера (2.5 дюйма), подключается к ПК или ноутбуку через интерфейс SATA-III, даёт пользователю 512 Гб памяти и имеет не самую большую скорость чтения и записи - 560 МБ/сек на 520 МБ/сек. До отказа сможет проработать 1 миллион 500 тысяч часов. Что же касается технологии PlexNitrо, то данная система позволяет свободно располагать всей памятью жесткого диска, не забирая некоторую часть. SSD с этой технологией делают необязательным использование резервной области для накопителя. Объём памяти будет на 100% доступен. Как и у прочих описанных накопителей, Plextor M8VC поставляется с гарантией 36 месяцев. На сайте, с которого была взята информация, SSD стоит ровно 3 920 рублей.
Преимущества: технология PlexNitro, 3 года гарантии, низкая стоимость.

реклама

Последнее место в моём списке досталось накопителю Seagate Barracuda. У него нет никаких особенных способностей, как у прошлой модели, зато имеется немного увеличенное время работы на отказ (1 миллион 800 тысяч часов), но уменьшена скорость чтения и записи (560 МБ/сек на 535 МБ/сек соответственно). Объём памяти составляет ровно 500 Гб, но использовать всё не получится, некоторое количество уйдёт на системные требования. Подключается к устройствам посредством интерфейса SATA-III. По размеру небольшой, форм-фактор 2.5 дюйма. Назначение внутреннее. Между тем, гарантийный срок значительно сокращён с 36 месяцев до 24-х. Стоит накопитель на 430 рублей больше прошлого - 4 350 рублей.
Преимущества: стандартный набор преимуществ SSD перед жесткими дисками (высокая скорость, производительность).

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
29
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Far Cry New Dawn
16
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
38
Новые модели ноутбуков ASUS на CES 2020
6
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
35
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Assassin's Creed Odyssey: январь 2020
17
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
123
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
42
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X: гейминг раз, гейминг два
19

Интересные материалы

Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 123
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 38
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 42
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
6 января 2020 35
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Следующее обновление Windows 10 существенно улучшит производительность операционной системы
48
Инсайдеры заявляют, что Microsoft сознательно блокирует негативные отзывы о работе программ в Windows 10
38
AMD призвали к ответу за качество драйверов на выставке CES 2020
212
Раскрываем потенциал процессоров видеокартами разных ценовых категорий – от Radeon RX 580 до GeForce RTX 2080 Ti – от экспертов techspot
75
Подписка Origin Access стала заметно дешевле (обновлено: не стала)
26
NVIDIA снизила цену на видеокарту GeForce RTX 2060 до 299 долларов в ответ на выход Radeon RX 5600 XT
10
Процессор Intel Core i9-10900K будет потреблять 300 Вт
100
NVIDIA может снизить стоимость GeForce RTX 2060 в борьбе против AMD Radeon RX 5600 XT
75
В предварительном обновлении Windows 10 появились ​​новые опции
5
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 появятся в этом году
31
AMD сообщила что «Nvidia Killer» или Big Navi уже близко
49
Мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 не оставили шансов 10-нм CPU Intel в бенчмарке 3DMark
31
Honor 10 Lite, Honor 20i и четыре смартфона Huawei получили стабильную EMUI 10 на Android 10
13
Ответа не будет: дешёвая GeForce RTX 2060 оказалась частной инициативой EVGA
16
Накопитель Samsung 980 PRO с интерфейсом PCIe 4.0 и скоростью чтения/записи в 6500/5000 Мбайт/с замечен на CES 2020
19
Илон Маск запустил ещё 60 спутников, игнорируя просьбы учёных не засорять звёздное небо
63
Все смартфоны Xiaomi 2019 года получат Android 10
68
Платы на базе чипсета AMD B550 появятся только к июню
39
AMD анонсировала технологию FreeSync Premium
9
Образ Голлума в The Lord of the Rings Gollum будет отличаться от привычного по кинофильмам
2

Популярные статьи

Более десяти лет с Total Commander 7.5 на ПК
60
Мои претензии к Windows 10 November 2019 Update (версия 1909)
70
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Far Cry New Dawn
16
Топ 10 самых крутых продуктов CES 2020
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
29
Лучшие бюджетные SSD начала 2020 года объёмом от 500 ГБ
5
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 480 8GB GDDR5
2

Сейчас обсуждают

tarick
00:48
Единственное годное 3D Audio похоронили вместе с Aureal A3D в начале века. Только они в обычных наушниках могли позиционировать звук не только право-лево, но и впереди-сзади и даже снизу-сверху. Не го...
PlayStation 5 получит 3D аудио и другие уникальные функции
каратель фанбоев
00:47
сколько проплаченых ботов набежало. видать у амд совсем дела плохи. как и у коментаторов
Процессор Intel Core i9-10900K будет потреблять 300 Вт
Kyle Reeze
00:47
Киану сказал что главная игра выйдет в апреле. Если он меня обманул, то он больше не потрясающий.
Самые ожидаемые игры 2020 года по версии экспертов softpedia
каратель фанбоев
00:46
кремлебот перелогинься! у тебя у утра едро лучшая партия а по ночам про голубизну пишешь и про то как FX равен 10 серии интел.
Процессор Intel Core i9-10900K будет потреблять 300 Вт
Сверхчеловек
00:40
согласен
Лучшие бюджетные SSD начала 2020 года объёмом от 500 ГБ
Inqizitor
00:40
Кстати, предупреждение - никогда не шифруйте диски, десятка может багованно зашифровать, а потом не расшифровать. Фактически убила диск внешний, падлюка. Десятка 1909 кстати. Второе вспомнил - запарко...
Мои претензии к Windows 10 November 2019 Update (версия 1909)
tarick
00:40
Что за дичь? У дума не было ограничения fps и 60+ он выдавал на процессорах примерно уровня Pentium 166 и выше (1995 год).
Переиздания DOOM и DOOM II добрались до PC и получили поддержку аддонов и 60 fps
Сверхчеловек
00:40
Очередная мусорная статья, держи кол.
Лучшие бюджетные SSD начала 2020 года объёмом от 500 ГБ
Сверхчеловек
00:37
Автор ты редкостный слоупок. За мусорную статью держи кол.
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 480 8GB GDDR5
Yolanda Tarska
00:36
Так вы хотите, чтобы процессор работал в разгоне же по сути, без разгона, как производитель его сделал, с лимитом 95 ватт, он и будет 95 ватт, где проблема, зачем смотреть в "интернете", где всё разог...
Процессор Intel Core i9-10900K будет потреблять 300 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем