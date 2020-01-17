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Компьютерные игры занимают важную роль в жизни человека, а у некоторых и вовсе являются главным развлечением в жизни, но, так как прогресс движется очень быстро, комплектующие для компьютера быстро становятся устарелыми, вследствие чего появляется нужда в новых отдельных деталях, или вовсе во всём ассортименте начинки ПК. В этой статье я подберу для вас оптимальную конфигурацию для современного игрового компьютера, сохранив ваши сбережения.

Системный блок. Корпус компьютера - это то, на чём будет держаться весь ваш ассортимент комплектующих. Все корпуса делятся на два вида: без блока питания и с блоком питания. Системный блок, который я сегодня порекомендую, будет иметь блок питания мощностью 500 Вт. Корпус Aerocool Tomahawk-S 500W подойдёт как для спокойной офисной работы, так и для различных требовательных видеоигр. Стальной "системник" включает в себя четыре слота 2.5" и один отсек 3.5". Чаще всего они используются как места для установки жестких дисков и SSD-накопителей. Встроенные вентиляторы отсутствуют. На лицевой панели размещены следующие разъёмы: 2 x USB 2.0, USB 3.0, Audio.

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. Мой выбор – ASRock H310CM-DVS, работающая на чипсете Intel H310 и поддерживающая тип памяти DDR-4. Максимальное количество слотов для памяти - 2. Накопители подключаются с помощью контроллера SATA-III. Материнская плата является главным посредником между всеми компонентами компьютера, и не секрет, что без неё ничего бы не работало, поэтому при её подборе следует не скупиться и покупать только качественный товар, подходящий именно для ваших целей.

Процессор. Основой компьютера стал двухъядерный процессор Intel Pentium Gold G5600F, имеющий четыре потока и работающий при тактовой частоте в 3900 МГц. Процессор основан на архитектуре Coffee Lake-S. Работает на 14 нм техпроцессе и имеет TDP в 54 Вт. С его помощью можно будет без проблем запускать все существующие игры, не боясь, что они не будут функционировать или начнут тормозить при высоких настройках.

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. Для доступного хранения информации я выбрал две одинаковые планки оперативной памяти DDR4 2133MHz по 4 Гб. Эффективность работы данных планок памяти очень высокая, так как их пропускная способность составляет 17000 Мб/с. Результаты таймингов тоже неплохие: CAS Latency (CL) — 15 тактов, RAS to CAS Delay (tRCD) — 15 тактов, Row Precharge Delay (tRP) — 15 тактов, Activate to Precharge Delay (tRAS) — 35 тактов. При работе вырабатывается напряжение в 1.2 В. Системы охлаждения в комплекте не предусмотрены. Выбор был обусловлен не только экономией, но и достаточной для такого процессора тактовой частотой.

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. После тщательного поиска оптимальной видеокарты для геймеров, я решил, что на эту роль подойдёт именно nVidia GeForce GTX1660 Ti, а не аналогичный продукт AMD, имеющий не такие высокие показатели в тестах, но зато стоящий значительно дороже. Итак, данная видеокарта построена на 12 нм техпроцессе, обладает частотой 1845 МГц, поддерживает DirectX 12 и OpenGL 4.5. Насчитывает 6 Гб памяти. На видеокарте установлен тип памяти GDDR6, а разрядность шины памяти составляет 192 бит. На радиаторе видеокарты есть вентилятор, охлаждающий её при активной работе. К графическому адаптеру можно подключить сразу три монитора, но вряд ли это кому-то понадобится. Одним словом, у вас не будет никаких проблем с драйверами и просадками, которые часто встречаются на видеокартах AMD.. Заключительной деталью в сегодняшнем наборе выступает жесткий диск SATA-III Toshiba P300, объёмом в 2 Тб. Для хорошего геймерского ПК не понадобится слишком быстрый SSD, хватит и большого жесткого диска. Твердотельный накопитель Toshiba P300 позволит пользователю хранить достаточное количество данных и предоставит возможность поиграть в новые игры, отличающиеся требовательной графикой. Долго рассказывать про него я не буду, скажу лишь, что это самый стандартный HDD, имеющий внутреннее назначение, форм-фактор 3.5 дюйма, интерфейс SATA-III и буферную память в размере 64 Мб.Как видите, всего лишь за 40 000 рублей ($620) я смог собрать отличный, мощный и современный игровой компьютер, который сможет запускать все новые игры ещё как минимум три года. Возможно, что в будущем я подберу ещё более мощную конфигурацию, позволяющую увеличить настройки графики и дальность прорисовки, наслаждаясь невероятным качеством вашей любимой игры.