Анонс игры состоялся в 2022 году.

Всего несколько часов назад было официально подтверждено, что после завершения работы над Cyberpunk 2077: Phantom Liberty большая часть команды CD Projekt RED переключилась на разработку The Witcher 4. Об этом свидетельствует презентация, представленная во время отчета о доходах за 3 квартал 2023 года.

В связи с этим итальянский сайт Lega Nerd опубликовал интервью с Себастьяном Калембой, игровым директором The Witcher 4. Интервью, взятое во время Миланской недели игр 2023 с 24 по 26 ноября, проливает свет на всеобъемлющее видение студией грядущего проекта. Себастьян Калемба, ранее занимавший пост директора по анимации The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine и Cyberpunk 2077, поделился интригующими сведениями.

Калемба подчеркнул, что студия стремится к преемственности, избегая повторения одной и той же игры. Сохранение основных элементов истории крайне важно, учитывая, что это одна и та же вселенная с определенными ограничениями, которые нельзя превзойти. Это требует следовать определенному пути и вводить новшества. Признавая, что с момента последнего релиза прошло много времени, директор отметил необходимость обратиться как к существующей фанбазе, так и к новому сообществу.

Заявив о стремлении расширить границы, Калемба намекнул на желание превзойти The Witcher 3, создав более насыщенное повествование и геймплей. Обеспечивая свободу игрока в создании персонажа, он уточнил, что The Witcher 4 будет придерживаться заранее определенного пути повествования, что вполне ожидаемо, учитывая ее статус адаптации с заранее определенными персонажами.

Анонс The Witcher 4 состоялся в марте 2022 года, после чего было принято решение о переходе с собственного движка RED Engine на Unreal Engine 5 от Epic для этой и будущих игр.