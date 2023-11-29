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Kachka
В CDPR заявили, что The Witcher 4 на несколько уровней превзойдет легендарную The Witcher 3
Анонс игры состоялся в 2022 году.

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Всего несколько часов назад было официально подтверждено, что после завершения работы над Cyberpunk 2077: Phantom Liberty большая часть команды CD Projekt RED переключилась на разработку The Witcher 4. Об этом свидетельствует презентация, представленная во время отчета о доходах за 3 квартал 2023 года.

В связи с этим итальянский сайт Lega Nerd опубликовал интервью с Себастьяном Калембой, игровым директором The Witcher 4. Интервью, взятое во время Миланской недели игр 2023 с 24 по 26 ноября, проливает свет на всеобъемлющее видение студией грядущего проекта. Себастьян Калемба, ранее занимавший пост директора по анимации The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine и Cyberpunk 2077, поделился интригующими сведениями.

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Калемба подчеркнул, что студия стремится к преемственности, избегая повторения одной и той же игры. Сохранение основных элементов истории крайне важно, учитывая, что это одна и та же вселенная с определенными ограничениями, которые нельзя превзойти. Это требует следовать определенному пути и вводить новшества. Признавая, что с момента последнего релиза прошло много времени, директор отметил необходимость обратиться как к существующей фанбазе, так и к новому сообществу.

Заявив о стремлении расширить границы, Калемба намекнул на желание превзойти The Witcher 3, создав более насыщенное повествование и геймплей. Обеспечивая свободу игрока в создании персонажа, он уточнил, что The Witcher 4 будет придерживаться заранее определенного пути повествования, что вполне ожидаемо, учитывая ее статус адаптации с заранее определенными персонажами.

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Анонс The Witcher 4 состоялся в марте 2022 года, после чего было принято решение о переходе с собственного движка RED Engine на Unreal Engine 5 от Epic для этой и будущих игр.

#игры #cd projekt red #the witcher 3: wild hunt #the witcher 3 #the witcher #the witcher 4 #the witcher 3: blood and wine
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