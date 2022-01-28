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Приветствую тебя, Читатель!

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Прошёл год с момента, когда я начал играть не в классические компьютерные игры, а в другие - с минимальным количеством графики, но от этого не менее интересные. Те из Вас, которые следят за моим творчеством, наверняка понимают, о чём я.

За этот год произошло много интересного:

Стоимость видеокарт выросла и снова упала, пусть и не до уровня рекомендованных цен, но в целых два раза от своих пиков.

Государственные чиновники из разных ведомств то предлагают полностью запретить менять полученные игровые артефакты на рубли, то разрешить, но зарегулировать их обмен по самое не могу, то предлагают начать бороться с эгоизмом в РФ.

И лишь курс рубля стабильно продолжает своё падение день за днём на протяжении последних десятилетий.

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Глядя на всё это, я решил подстраховаться в части снижения тепловой нагрузки с видеокарт. Для этого я решил две самые горячие видеокарты из системного блока, который, как вы помните, находится у меня на холодильнике, переместить в отдельные системные блоки и равномерно расставить их по полу в разных частях квартиры. Всё же мне не дают покоя температуры видеопамяти в 100-110 °С в круглосуточном режиме на протяжении года. А чтобы вся это вычислительная мощь занимала меньше места в квартире, я решил собрать один из системных блоков не в обычном, сравнительно большом ATX корпусе, а в маленьком корпусе форм-фактора mini-ITX.

Для начала, я изучил вопрос в части имеющихся компьютерных корпусов форм-фактора mini-ITX. По итогам изучения вопроса, mini-ITX корпус я решил купить максимально продуваемый. И, на мой взгляд, именно таков Cougar QBX Kaze.

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Плюсами этого корпуса является то, что в него можно установить обычный блок питания форм-фактора ATX (длиной до 140 мм) и видеокарту длиной до 350 мм. И это несмотря на его относительно небольшие размеры: 180 x 299 x 386 мм. Cougar QBX Kaze Найти данный корпус сейчас оказалось совсем не просто, но мне это удалось сделать.

Про выбор процессора для игр и развлечений я также писал. В данном случае, я решил не изобретать велосипед, а выбрать проверенный AMD Ryzen 9 5950X - высокопроизводительный и энергоэффективный, как для игр с богатой графикой, так и для тех игр, где графики используется самый минимум.

На мой личный взгляд, собирать mini-ITX систему на Intel Core i9-12900K - не самое мудрое решение. Отвести от процессора около 300 Вт в компактном корпусе будет сложно без мощной системы жидкостного охлаждения. А воды в компьютере я по-прежнему опасаюсь. Ну и помимо вопросов по тепловыделению, Intel Core i9-12900K не может соперничать с AMD Ryzen 9 5950X в играх, где Призрачный Гонщик является главным действующим лицом.

Поэтому, именно процессор AMD Ryzen 9 5950X я считаю в данном случае оптимальным. Что касается материнской платы, то я остановил свой выбор на материнской плате Gigabyte B550I AORUS PRO AX форм-фактора mini-ITX. Об этом я писал в своей статье "На что я потратил заработанные на Overclockers.ru 13 тысяч рублей" Gigabyte B550I AORUS PRO AX

В качестве компактной системы охлаждения для AMD Ryzen 9 5950X я выбрал воздушный кулер ID-COOLING SE-914-XT BASIC. Он рассчитан на охлаждение процессоров с потреблением до 150 Вт и может быть установлен в компактные корпуса, так как его высота всего 126 мм. При этом его стоимость находится в пределах 2000 рублей. COOLING SE-914-XT BASIC Ну а видеокарту в этот системный блок я решил установить самую мощную: AMD 6900XT или NVIDIA 3090.

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Для начала я попытался использовать имеющийся у меня блок питания Seasonic Focus форм-фактора АТX и длиной 14 см. Несмотря на то, что блок питания Seasonic Focus модульный, попытка оказалась неудачной. Блок питания в корпусе поместился нормально, но видеокарты в корпус не влезли (ни 6900XT, ни 3090). Хотя их длина всего 332 и 336 мм соответственно.

Сначала помешало ребро жесткости корпуса (на фотографии ниже оно справа, в него упёрлась видеокарта при установке).

Я начал думать, как мне решить эту проблему. Сначала хотел отпилить кусок ребра жёсткости корпуса по краю корпуса, и даже начал выбирать к покупке дремель для этой работы. Но потом решил не портить корпус и обойтись не столь варварски: просто отогнул это ребро плоскогубцами. Всё равно, скорее всего, боковую крышку, для уменьшения температур процессора и видеокарты, я устанавливать не буду.

Затем установке стал мешать другой соединительный элемент корпуса. На фотографии снизу он находится слева от загнутого края.

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Выделенный элемент не позволял установить трёх-слотовую видеокарту. Пришлось его также улучшить плоскогубцами, загнув край вглубь корпуса.

После этого видеокарта встала почти нормально, но из-из за того, что провода стандартного блока питания форм-фактора АТX сильно упирались в бэкплейт видеокарты, видеокарту начало сильно перекашивать в разъёме материнской платы.

Так что я решил отказаться от использования стандартного блока питания форм-фактора ATX и найти более подходящий.

Именно исходя из предпосылок выше я и решил выбрать блок питания форм-фактора SFX для этой системы.

После всего вышеизложенного, я взял таблицу с рекомендациями от NVIDIA:

Согласно этой таблице, для AMD Ryzen 9 и NVIDIA RTX 3090 рекомендуется блок питания мощностью от 850 Вт и выше.

Дальше я пошёл на Market.Yandex.ru и установил фильтр для поиска блока питания (мощность: от 850 Вт, форм-фактор: SFX) и получил единственный вариант блока питания:

Судя по всему, никаких других блоков питания форм-фактора SFX и мощностью в 850 Вт и выше, кроме как Cooler Master V850 850W SFX, просто нет. Тем лучше, подумал я. Не придётся тратить много времени на выбор.

Я почитал отзывы и обзор на этот блок питания. Судя по ним, блок питания Cooler Master V850 850W SFX очень хорош в плане эффективности и в целом достаточно качественный, что подтверждается в том числе и 10-летней гарантией на него.

В итоге, этот блок питания (Cooler Master V850 850W SFX) я по результатам поиска и заказал, но не в любимом Ситилинке, как Вы могли подумать, а в не менее любимом DNS. Просто в Ситилинке этого блока питания не было в наличии.

Эти магазины я полюбил особенно сильно после случая, когда я почти отправил 12000 рублей мошенникам. Более с непонятными онлайн-магазинами с предоплатой я связываться не хочу.

А в каких компьютерных магазинах любите покупать компьютерные комплектующие Вы ?