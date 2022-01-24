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С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
Министерство Культуры также видит угрозу в действиях транснациональных корпораций и США. В качестве одной из целей политики планируется, в том числе, недопущение нецензурной лексики.
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     В свете усиления идеологических противоречий между Российской Федерацией и другими странами, Министерство культуры подготовило проект Указа Президента РФ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

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     Согласно этому документу, угрозу традиционным ценностям несут, в том числе, действия США и транснациональных корпораций.

     Эти угрозы ведут к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей (далее – деструктивной идеологии), включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России ‎в мировую историю и культуру.  

     Насаждение деструктивной идеологии, в свою очередь, влечёт за собой различные риски, в том числе: риски социального неравенства, обесценивания идеи созидательного труда, распространения аморального образа жизни, вседозволенности и насилия, подрыва доверия к институтам государства, в особенности ‎к правоохранительным органам и к системе образования.

     Для минимизации вышеуказанных рисков планируется решить целый ряд задач, одной из которых является задача обеспечения соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики).

     Определённо, данная инициатива Министерства Культуры является крайне важной и своевременной. Особенно в свете новости о том, что наш любимый сайт Overclockers.ru занял 11-ое место в рейтинге русскоязычных доменов, на которых пользователи производят самый агрессивный контент. Я считаю, что данная политика позволит снизить накал страстей, который бушует в большинстве актуальных материалов на нашем любимом сайте, и вернёт обсуждения в конструктивное русло.

Overclockers.ru на 11 месте 

     Несомненно, многие комментаторы здесь не являются агрессивными сами по себе, просто они, весьма вероятно, подверглись деструктивным действиям со стороны США и транснациональных корпораций. Поэтому действия властей в данном случае являются своевременными и необходимыми.

     А что Вы думаете по этому поводу?

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#сша #ценности #эгоизм
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