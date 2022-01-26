Вместе с падением курса эфира почти в два раза от своих максимальных значений, стоимость топовых видеокарт 30-серии также упала почти в два раза со своих максимумов.

Прямо сейчас на рынке происходит давно ожидаемое многими снижение цен на видеокарты. Несомненно, данное снижение цен является лишь следствием начавшейся коррекции на рынке криптовалют. И для тех, кто долго ждал и решался на приобретение самой топовой игровой видеокарты в линейке NVIDIA, имеет смысл купить такую видеокарту прямо сейчас.

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Ведь цены на видеокарты NVIDIA RTX 3090 опустились на минимальные значения за последний год. Еще в мае 2021 года цены на них достигали 355 тысяч рублей и более, а уже сейчас на Авито их предлагают по ценам почти в два раза ниже. И это несмотря на то, что курс рубля за последнее время сильно ослабел. Цены на видеокарты NVIDIA RTX 3090 на 26.01.2022

И пусть в скором времени NVIDIA планирует выпустить обновлённый игровой флагман - GeForce RTX 3090 Ti, но пока этого не произошло, именно обычная NVIDIA RTX 3090 является наилучшим бескомпромиссным выбором для игр.

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А какую видеокарту купили бы Вы прямо сейчас?