Сегодня курс рубля по отношению к основным валютам сильно ослабел. В частности курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей.
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В выходные Лондон пригрозил, что для России наступят «очень серьезные последствия», если она попытается установить марионеточный режим на Украине. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб.
Рубль снижается против евро и доллара несмотря, на то, что нефть дорожает. В частности, за один год стоимость барреля нефти выросла с 55 до 88 долларов США (на 58%).
К текущему моменту рубль показывает худший результат в паре с американским долларом среди валют стран с развивающейся экономикой.
Также следует отметить, что эксперты прогнозируют падение рубля на 20% в случае военного вторжения на Украину.
Лично я считаю, что вероятность возобновления крупномасштабных военных действий на юго-востоке Украины в настоящее время как никогда высока. И, на мой взгляд, в этом есть прямая заинтересованность со стороны США. Поэтому я считаю, что самое время сейчас закупаться товарами длительного спроса, потому как риски введения новых санкций, которые могут затронуть поставки в РФ компьютерных комплектующих, крайне высоки.