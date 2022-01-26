Ещё буквально вчера мы стали свидетелями сильного обвала курса рубля (до 79 рублей за 1 доллар). И казалось, что на фоне подорожания нефти курс рубля должен прекратить падать и откатится назад, но сегодняшний день принёс нерадостные новости в очередной раз. Курс рубля снова упал, и сейчас за 1 доллар США предлагают целых 80 российских рублей.
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При этом стоимость барреля нефти марки Brent сегодня превысила 90 долларов США за баррель впервые с 2014 года.
Расскажите, что Вы думаете по поводу всей этой ситуации.