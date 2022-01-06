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Выбираю смартфон для любимой тёщи или как я почти отправил 12000 рублей мошенникам

Возможно, моя история кому-то поможет сохранить деньги при покупках в Интернете.
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     Хочу рассказать поучительную историю о том, как я покупал подарок для своей любимой тёщи и чуть не отправил 12000 рублей мошенникам.

    Всё началось с того, что жена недавно напомнила мне о приближении дня рождения её мамы. В качестве подарка она предложила подарить ей новый смартфон, так как сейчас она пользуется обычным кнопочным телефоном. И, по мнению жены, современный смартфон станет хорошим подарком. Я согласился и я предложил жене выбрать для её мамы нормальный современный смартфон самостоятельно. Бюджет на покупку я определил для себя в размере до 30 тысяч рублей, так как у меня смартфон примерно в этом же диапазоне. Также я сообщил жене что у меня на SberMegaMarket-е накопилось около 13 тысяч бонусов, которые можно использовать при покупке в виде скидки (один бонус = одному рублю) и которые надо потратить до конца февраля, а иначе они "сгорят".

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     Перед тем, как она начала выбирать, я ей предложил алгоритм выбора смартфона, который на мой взгляд является оптимальным, а именно:

1. Найти сравнительные обзоры современных смартфонов.

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2. Определить несколько наиболее привлекательных моделей.

3. Прочитать отзывы на Market.Yandex на эти модели.

4. Определить конкретную модель, которую надо купить.

5. Выбрать конкретный магазин, в котором будем покупать смартфон (естественно предпочтительно  SberMegaMarket).

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     После пары часов поиска, моя жена представила на выбор несколько моделей.

     Когда я увидел, что именно она выбрала, я мягко сказать удивился. 

     Сплошные модели начального уровня с экранами разрешением HD, 2 ГБ ОЗУ и ценой до 8 тысяч рублей. Выбор моей жены     Я сразу же высказал всё, что я думаю о таких моделях и предложил выбрать модели получше, а именно с экраном разрешением FullHD, ОЗУ 4 ГБ или лучше. На что жена мне сказала, что она и так уже отсеяла самые простые и дешёвые модели с 1-2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти. На что я сказал, что её выбор совсем не оптимален и что и 3 ГБ ОЗУ сейчас уже не актуально.

     После этого мы с женой поспорили по поводу нужности тех или иных характеристик и стали искать более качественные модели смартфонов за вменяемые деньги. 

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     И спустя несколько минут мы нашли неплохой вариант смартфона, а именно Xiaomi Redmi Note 10S:

Смартфон, который выбрал я     Далее мы начали искать отзывы на этот смартфон на Market.Yandex.ru, так как, на мой взгляд, тут наибольшее количество отзывов на товары.Средняя оценка 4,6 из 5 и 357 отзывов - Xiaomi Redmi Note 10S - это явно хороший смартфон      Смотрим первые несколько отзывов для того, чтобы убедиться в правильности выбора и что же мы видим?

      А видим мы в последнем комментарии к самому популярному и полезному отзыву информацию об акции на данный смартфон.Какой-то "добрый самаритянин" делится ссылкой     Проходим по указанной ссылке и, о чудо!

     "Связной" предлагает этот смартфон всего за 12 тысяч рублей, что почти на 30% ниже чем в других магазинах.Тут моё критическое мышление почти отключилось. И у жены тоже     После недолгих обсуждений откуда такая низкая цена на данный смартфон, я убедил себя (и жену), что таким образом "Связной" освобождает место на складе под новые модели 2022 года.

     Затем я нажал на кнопку "КУПИТЬ". Открылось окно оформления заказа.Осталось оформить заказ     Я ввёл свои данные, затем указал способ получения и способ оплаты и нажал "Подтвердить заказ".Выбираю способ оплаты     Появилось окно ввода информации о карте.

Осталось ввести данные банковской карты и смартфон мой

     Я пошёл за картой и тут жена спросила у меня можно ли оформить покупку по её аккаунту в Связном. Я задумался. 

     Жена в это время открыла в другом окне сайт Связного и зашла в свой профиль. Далее она нашла Xiaomi Redmi Note 10S на сайте Связного и обнаружила, что цена на него сильно выше, а именно 18990 рублей и это уже по акции.

Цена на смартфон на сайте Связного составляет 18990 рублей

     Я подумал, что под её аккаунтом смартфон с супер-скидкой, видимо, купить нельзя. Поэтому я приготовился вводить данные карты и начал внимательно читать адрес сайта. Что-то в его названии меня насторожило, и спустя секунду я понял что именно. 

     Домен 6 уровня! 

     Это какая-то лажа подумал я и убрал карту обратно в бумажник.

     После чего сказал жене, что экономия на покупке отменяется, но хорошая новость в том, что мы сэкономили 12 тысяч рублей. Жена удивилась, и попросила объяснить, в чём загвоздка. Я объяснил, что сайт https://svyaznoy.ru.store.discount.palarmstroy24.ru/ - это мошеннический сайт.

     Затем я написал несколько комментариев к отзыву и написал в поддержку Яндекса, о необходимости заблокировать пользователя, который размещает данную ссылку.

    С утра модератор удалил комментарий пользователя, но, к сожалению, самого пользователя не заблокировали и недавно этот пользователь снова опубликовал свою ссылку.  И сейчас последний комментарий к самому популярному отзыву на данный смартфон ведёт на мошеннический сайт.Мои попытки оградить потенциальных покупателей от мошенников закончились ничем      Более того, этот явный любитель отправиться в места не столь отдалённые регулярно публикует свои ссылки и в других популярных отзывах на этот смартфон:Мошенник работает уже как минимум 3 недели и его не собираются блокировать!      Может кто-то знает, как помочь Яндексу бороться с данным видом мошенничества?
      Что думаете по этому поводу?

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мошенники фишинг желание сэкономить фишинговый сайт
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