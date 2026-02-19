Будущие игры студии будут использовать движок Creation Engine 3

Руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард в интервью Kinda Funny Games рассказал о текущем положении дел в компании по части разработки новых игр, включая популярную франшизу The Elder Scrolls.

Говард не фонтанировал словами и не раскрывал слишком много подробностей о грядущих проектах. Но рассказал, что скоро появятся данные касательно серии Starfield, хотя выход Starfield 2.0 не планируется.

Глава Bethesda не в полной мере согласен с политикой компании относительно преждевременного, по его мнению, анонса The Elder Scrolls VI. При этом он не скрывает, что доволен техническими моментами и тем, как складывается игра.

На сегодняшний день большая часть студии занята TES VI. В нее уже можно поиграть, и важный внутренний рубеж будет преодолен уже совсем скоро. Говард признался, что ему не очень интересно говорить об игре в процессе ее разработки. Он будет гораздо более увлечен, когда The Elder Scrolls VI дойдет до финального релиза.

Касательно Starfield, руководитель студии заявил, что эта серия является творческим отклонением от того типа игр, которые создает Bethesda. И при разработке The Elder Scrolls VI они возвращаются к классическому стилю, по которому они скучали и который они хорошо знают.

Последние несколько лет Bethesda занималась модернизацией Creation Engine 2, который используется в Starfield, до Creation Engine 3, который будет применен в TES VI и последующих проектах. Говард добавил, что у студии есть свой стиль, который нравится ее поклонникам, и который они ожидают от нее.