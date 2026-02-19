Сайт Конференция
Razg0n_blog
Глава Bethesda: The ​​Elder Scrolls VI находится в активной разработке, а Starfield 2 не планируется
Будущие игры студии будут использовать движок Creation Engine 3

Руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард в интервью Kinda Funny Games рассказал о текущем положении дел в компании по части разработки новых игр, включая популярную франшизу The Elder Scrolls.

Говард не фонтанировал словами и не раскрывал слишком много подробностей о грядущих проектах. Но рассказал, что скоро появятся данные касательно серии Starfield, хотя выход Starfield 2.0 не планируется.

Глава Bethesda не в полной мере согласен с политикой компании относительно преждевременного, по его мнению, анонса The Elder Scrolls VI. При этом он не скрывает, что доволен техническими моментами и тем, как складывается игра.

На сегодняшний день большая часть студии занята TES VI. В нее уже можно поиграть, и важный внутренний рубеж будет преодолен уже совсем скоро. Говард признался, что ему не очень интересно говорить об игре в процессе ее разработки. Он будет гораздо более увлечен, когда The Elder Scrolls VI дойдет до финального релиза.

Касательно Starfield, руководитель студии заявил, что эта серия является творческим отклонением от того типа игр, которые создает Bethesda. И при разработке The Elder Scrolls VI они возвращаются к классическому стилю, по которому они скучали и который они хорошо знают.

Последние несколько лет Bethesda занималась модернизацией Creation Engine 2, который используется в Starfield, до Creation Engine 3, который будет применен в TES VI и последующих проектах. Говард добавил, что у студии есть свой стиль, который нравится ее поклонникам, и который они ожидают от нее.

#bethesda #the elder scrolls vi #tes vi
Источник: wccftech.com
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Dimkovski
15:59
Любой зрячий увидит, что у DLSS картинка качественнее.
Более 1000 геймеров в шести играх вслепую сравнили DLSS, FSR и нативный рендеринг — победила NVIDIA
Антон Филимонов
15:56
Ну тогда надо вспомнить легенду перерименовки GT210, сколько там карта лет итерации пожила, или 430,440...В Лоусегменте это частое явление. Сколько раз и лет тХуанг торговал G80 чипом?
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
MATE---
15:53
Он ещё до установки напишет что ему не нравится, т.к. интернет нужен
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Никита Абсалямов
15:51
Присылайте - протестируем...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
HP91
15:40
А кто то сомневался , что Nvidia победит))
Более 1000 геймеров в шести играх вслепую сравнили DLSS, FSR и нативный рендеринг — победила NVIDIA
ark-bak
15:32
Тестов актуального железа не предвидится?
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
Mekanika
15:07
Господи, какие всё-таки у нас уроды во власти сидят. Всякую чушь и весёлые истории для люмпенов сочиняют. Как Шадаев может цифру развивать, если он в ней не шарит вообще. Какой нахрен из него "социоло...
Reuters: представители Telegram опровергли сведения о доступе спецслужб к перепискам
Сергей Анатолич
15:06
Где ты этого дерьма начитался: "слом режима, настроения светлого будущего"? В 90е годы русские люди тупо вымерали не от старости, а просто с голоду или были убиты. Демографическая деградация была ок...
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
Никита Абсалямов
14:58
Да играют и в тяжёлые, но на ТОПовых конфигурациях. У меня же там 1151 + майнинговый CMP 40HX ))) Так что в топах у меня - DiRT 3, Steep и F1 почему то 2013... ну и ещё всякие там jRPG по мелочи. Но ...
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
Никита Абсалямов
14:53
Ну о заработке я как бы особо и не думал - просто делать нечего было вот и запарился с настройкой. Если в 0 будет выходить... ну не хай себе работает - пока не продастся, а люди пусть играют - мне не ...
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
