Мини-ПК от ASUS идут в ногу с прогрессом

Свершилось то, чего ждали тысячи техноэнтузиастов по всему миру. Компания ASUS, наконец, представила свою новую линейку высокопроизводительных ПК в компактном форм-факторе. В этот раз мини-ПК оснастили последним поколением процессоров Intel Panther Lake, которые заметно превзошли предыдущие Lunar Lake и Arrow Lake.

Самые топовые варианты ASUS NUC 16 Pro включают в себя флагманские и предфлагманские CPU Core Ultra Series 3 — Core Ultra X7 358H, Core Ultra X7 368H и Core Ultra X9 388H. Они имеют на борту встроенную графику Arc B390, которая обходит Arc 140V из Core Ultra 9 288V на внушительные 77%. Arc B390 настолько быстрая, что может сравниваться с GeForce RTX 4050, и даже превосходить ее на 10%.

Фактически, это почти уровень десктопной GeForce RTX 2060, ну или как минимум GeForce RTX 3050 8 ГБ. То есть ASUS NUC 16 Pro, несмотря на миниатюрность, способен закрывать потребности нетребовательных геймеров. Исследователи в области ИИ также не останутся в накладе, поскольку мощный NPU в Core Ultra X9 388H обеспечивает скорость в 180 TOPS в режиме INT8.

Для увеличения производительности и энергоэффективности в NUC 16 Pro производитель перешел на использование памяти LPDDR5X. Учитывая поддержку Core Ultra X7 и X9 Series 3 RAM с частотой до 9600 МТ/с, можно предположить, что ASUS оснастила новую линейку модулями высокого класса.

Размеры NUC 16 Pro составляют 144x117x42 мм. Мини-ПК оснащены двумя портами Ethernet и поддерживают Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Кроме того, они соответствуют стандарту MIL-STD 810H. Корпус новинок выполнен по технологии Toolless 2.0 для упрощения апгрейда и обслуживания.