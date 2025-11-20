Вдвое больший объем ОЗУ обеспечивает дополнительный прирост FPS

Многие геймеры все еще сидят с 16 ГБ оперативной памяти и считают, что этого более чем достаточно, ведь игры идут без тормозов. Однако согласно последнему тесту от Hardware Unboxed, обладатели скромного объема RAM упускают весомую долю FPS, когда экономят на ОЗУ.

Исследование, проведенное в 13 актуальных ААА-проектах, показывает, что при использовании 16 ГБ памяти видеокарта отрисовывает на 12% меньше кадров, чем с 32 ГБ RAM. Фактически, это соответствует переходу с GeForce RTX 4060 на более слабую GeForce RTX 3060.

При повышении разрешения ситуация сглаживается, но даже в 4K ПК-игроки не досчитываются вполне весомых 9% FPS. Частично падение фреймрейта можно списать на то, что 16 ГБ RAM работают в одноканальном режиме, но мало кто в современных игровых системах собирает конфигурацию 2x8 ГБ.

В Horizon Zero Down просадка FPS еще выше и составляет немалые 23%. Но и это не предел, в Marvel Rivals одна планка DDR5-6000 CL30 на 16 ГБ вместо двух приводит к падению средней частоты кадров на внушительные 38% в разрешении 1080p и на 36% в 1440p, то есть со 195 к/с до 125-129 к/с.

Разумеется, итоговый FPS далек от неиграбельного, но терять на ровном месте охапку FPS желают далеко не все. Хорошо, что решается проблема довольно просто — приобретением дополнительной планки ОЗУ на 16 ГБ.