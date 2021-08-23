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12 августа состоялся старт продаж новинки от компании AMD видеокарты Radeon RX 6600 XT. Российские магазины только-только успели открыть свои двери, как в считанные часы или даже минуты все RX 6600 XT были буквально сметены с виртуальных полок. Мне также удалось урвать заказ на RX 6600 XT в топовом варианте Powercolor Red Devil OC, чтобы продемонстрировать читателю, как следует себя вести в озверевшей от напора очереди. Позже, поскольку у меня уже есть игровая видеокарта, я бесплатно уступил свой заказ нуждающемуся геймеру, со 100% гарантией не являющегося перекупщиком, таким образом совершив свой первый в жизни героический поступок. Сделал я это без лишней огласки, ведь настоящие герои всегда скрываются в тени.

Позже пользователи озаботились проблемой наличия у RX 6600 XT всего восьми линий PCI-e версии 4.0 вместо полноценных 16-ти, что могло сказаться на её производительности, если она установлена в систему с поддержкой всего лишь третьей версии PCI-e. Но тревога оказалась напрасной, доказательства чего приводились в данном материале.

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Сегодня есть новая порция занимательных историй. Игорь Валлозек из немецкого ресурса имени себя Igor'sLAB провел имитацию видеокарты RX 6600 без индекса XT, если таковая будут выпущена. Кстати, её выпуск крайне вероятен, подтверждением чего являются различные утечки, в том числе недавняя публикация страницы Radeon RX 6700 без XT на сайте PowerColor. Предположительно, такие графические ускорители выйдут в сентябре текущего года. Игорь взял за основу не виртуальную, а настоящую видеокарту Radeon Pro W6600, имеющую 1792 потоковых процессоров, как и у предполагаемой новинки, и разогнал её по частоте GPU и VRAM, чтобы добиться максимального сходства, а затем протестировал её в играх.

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По его мнению, имитация в кремнии, а не виртуальная, гораздо нагляднее может показать производительность будущего адаптера. Имитационная модель достигла потребления в 130 Вт. Если учитывать 160 Вт потребления у RX 6600 XT, то именно такой пакет является наиболее вероятным. Та же GeForce RTX 3060 от NVIDIA потребляет 165 Вт. Radeon Pro W6600 имеет 8 ГБ видеопамяти, тогда как RX 6600 может иметь варианты 8 и 4 ГБ.

А теперь к главному. Физический эмулятор в играх в разрешении 1080p оказался всего на 4% менее производительным, чем GeForce RTX 3060.

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Есть вероятность, что если производительность RX 6600 не XT будет именно такой, то во избежание внутренней конкуренции компания AMD может "порезать" новинке частоты. Если строить теории, то делать это до конца. Автор предположил, что, исходя из производительности, RX 6600 не XT будет стоить 300-330 долларов в рекомендуемом ценнике. Конечно, учитывая, что биткоин сегодня пробил отметку в 50000 долларов за монету, на подобные цены в реальности рассчитывать не приходится.