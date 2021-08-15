AMD RX 6600 XT опережает в играх NVIDIA RTX 3060, работая даже по медленной шине PCIe 3.0
11 августа 2021 года состоялся мировой старт продаж новых видеокарт AMD Radeon RX 6600 XT. У нас никто никуда не торопился и продажи состоялись на день позже. Видеокарта, формально оцененная компанией AMD в 379$ для западного рынка и в 33259,99 рублей (454$) для российского, в наших магазинах продавалась по цене от 43000 до 58000 рублей. Многие радикальные геймеры уверенно заявляли, что за такие деньги эта "затычка/обрезок" никому не нужна и её судьба либо покрываться пылью на полках магазинов, либо быть просто розданной всем желающим с доплатой со стороны магазина за доставленные неудобства. Но сначала за 10 минут RX 6600 XT исчезли из одной крупной отечественной торговой сети, а к середине для из другой. Часть из видеокарт незамедлительно всплыла на Авито с наценкой от 620 до 16000 рублей, в зависимости от предприимчивости спекулянта. В пылу ажиотажа многие пользователи сначала покупали RX 6600 XT, а потом садились читать на них обзоры, ведь ситуация сегодня такова, что времени на раздумья не было и покупатели просто просили молча забрать их деньги. В то же время, лишь некоторые западные обзорщики вскользь обратили внимание на то, что у видеокарты всего восемь линий PCI-e версии 4.0 вместо полноценных 16-ти, которые имеются в слотах материнских плат, предназначенных для установки видеоадаптера, а большинство читателей обзоров и вовсе упустило этот момент.
реклама
Я немедленно доложил об этом факте читателям нашего сайта и они одними из первых в "RU зоне" интернета стали обладателями данной информации. Это в очередной раз доказало, что наш любимый сайт является передовым "железным" информационным ресурсом на пространстве СНГ, а его вездесущие блогеры поставляют своим читателям только самую свежую и важную информацию.
Хроники событий зафиксированы и настала необходимость вернуться в нашим линиям PCI-e. Проблема кроется в том, что самыми массовыми платформами у пользователей на данный момент являются системы с поддержкой интерфейса PCI-e версии 3.0, имеющего вдвое меньшую пропускную способность, чем в версии 4.0. Таким образом, устанавливая видеокарту Radeon RX 6600 XT в свою систему, пользователь ещё более, в 2 раза, уменьшает пропускную способность шины видеокарты, что может привести к падению fps, микрофризам и статтерам. Из всех актуальных на сегодня игр наибольшее падение зафиксировано в игре Doom Eternal.
В остальных играх уменьшение fps составляет от 0 до 5, то есть конструктивный недостаток наиболее явно раскрывается в тех играх, в которых по шине передается много данных.
реклама
Ценовое позиционирование RX 6600 XT ставит её ряд между RTX 3060 И RTX 3060 Ti, но поскольку последней она явно не конкурент, то компьютерным сообществом в соперники ей единогласно была назначена именно RTX 3060. Именно противостояние RX 6600 XT и RTX 3060 вызывает наибольший интерес у геймеров, позволяя им определиться с выбором видеокарты.
Известный энтузиаст с германских земель Igor Wallossek, отличающийся своей щепетильностью, провел сравнение видеокарт RX 6600 XT и RTX 3060 в нескольких современных играх в разрешении в Full HD, протестировав видеокарту от AMD как в режиме PCIe 4.0, так и в PCIe 3.0. Результаты оказались обнадёживающими.
реклама
При переключении RX 6600 XT из режима PCIe 4.0 в PCIe 3.0 она потеряла в среднем 7 кадров. Причём чем старше и менее требовательнее игра, тем меньше потеря FPS, и наоборот. То есть о знаменитом потенциале продуктов AMD, который раскрывается со временем, в данном случае речь не идёт, поскольку ситуация обратная. Чем более требовательными к передаче данных по шине будут новые игры, тем хуже RX 6600 XT будет себя чувствовать в режиме PCIe 3.0. Но даже в режиме 3.0 видеокарта AMD смогла обогнать RTX в среднем на 7 кадров, что говорит о её текущем преимуществе над соперником. В процентном соотношении картина выглядит следующим образом.
Стоит отметить, что в данном тестировании не использовалась игра Doom Eternal, способная подпортить вышеуказанную статистику, но всё-таки она пока что является исключением из правил и этот момент можно автору простить, ведь куда важнее общая картина. Таким образом отсутствие PCI-e 4.0 в системе пользователя не является препятствием для установки видеокарты RX 6600 XT и определяющим фактором в выборе между ней и RTX 3060 является конечная цена в магазине. Однако наличие PCI-e 4.0 всё же рекомендуется, ведь эта версия интерфейса нивелирует недостаток линий, а вкупе с различными технологиями от компании AMD (FidelityFX Super Resolution, Smart Access Memory) видеокарта RX 6600 XT способна дать своему владельцу максимум своей производительности.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила