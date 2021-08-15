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AMD RX 6600 XT опережает в играх NVIDIA RTX 3060, работая даже по медленной шине PCIe 3.0

Имеющую всего восемь линий PCI-e 4.0 видеокарту RX 6600 XT сравнили в играх с RTX 3060, протестировав в режимах PCIe 3.0 и PCIe 4.0.
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11 августа 2021 года состоялся мировой старт продаж новых видеокарт AMD Radeon RX 6600 XT. У нас никто никуда не торопился и продажи состоялись на день позже. Видеокарта, формально оцененная компанией AMD в 379$ для западного рынка и в 33259,99 рублей (454$) для российского, в наших магазинах продавалась по цене от 43000 до 58000 рублей. Многие радикальные геймеры уверенно заявляли, что за такие деньги эта "затычка/обрезок" никому не нужна и её судьба либо покрываться пылью на полках магазинов, либо быть просто розданной всем желающим с доплатой со стороны магазина за доставленные неудобства. Но сначала за 10 минут RX 6600 XT исчезли из одной крупной отечественной торговой сети, а к середине для из другой. Часть из видеокарт незамедлительно всплыла на Авито с наценкой от 620 до 16000 рублей, в зависимости от предприимчивости спекулянта. В пылу ажиотажа многие пользователи сначала покупали RX 6600 XT, а потом садились читать на них обзоры, ведь ситуация сегодня такова, что времени на раздумья не было и покупатели просто просили молча забрать их деньги. В то же время, лишь некоторые западные обзорщики вскользь обратили внимание на то, что у видеокарты всего восемь линий PCI-e версии 4.0 вместо полноценных 16-ти, которые имеются в слотах материнских плат, предназначенных для установки видеоадаптера, а большинство читателей обзоров и вовсе упустило этот момент.

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Я немедленно доложил об этом факте читателям нашего сайта и они одними из первых в "RU зоне" интернета стали обладателями данной информации. Это в очередной раз доказало, что наш любимый сайт является передовым "железным" информационным ресурсом на пространстве СНГ, а его вездесущие блогеры поставляют своим читателям только самую свежую и важную информацию.
Хроники событий зафиксированы и настала необходимость вернуться в нашим линиям PCI-e. Проблема кроется в том, что самыми массовыми платформами у пользователей на данный момент являются системы с поддержкой интерфейса PCI-e версии 3.0, имеющего вдвое меньшую пропускную способность, чем в версии 4.0. Таким образом, устанавливая видеокарту Radeon RX 6600 XT в свою систему, пользователь ещё более, в 2 раза, уменьшает пропускную способность шины видеокарты, что может привести к падению fps, микрофризам и статтерам. Из всех актуальных на сегодня игр наибольшее падение зафиксировано в игре Doom Eternal.

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В остальных играх уменьшение fps составляет от 0 до 5, то есть конструктивный недостаток наиболее явно раскрывается в тех играх, в которых по шине передается много данных.

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Ценовое позиционирование RX 6600 XT ставит её ряд между RTX 3060 И RTX 3060 Ti, но поскольку последней она явно не конкурент, то компьютерным сообществом в соперники ей единогласно была назначена именно RTX 3060. Именно противостояние RX 6600 XT и RTX 3060 вызывает наибольший интерес у геймеров, позволяя им определиться с выбором видеокарты.

Известный энтузиаст с германских земель Igor Wallossek, отличающийся своей щепетильностью, провел сравнение видеокарт RX 6600 XT и RTX 3060 в нескольких современных играх в разрешении в Full HD, протестировав видеокарту от AMD как в режиме PCIe 4.0, так и в PCIe 3.0. Результаты оказались обнадёживающими.

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При переключении RX 6600 XT из режима PCIe 4.0 в PCIe 3.0 она потеряла в среднем 7 кадров. Причём чем старше и менее требовательнее игра, тем меньше потеря FPS, и наоборот. То есть о знаменитом потенциале продуктов AMD, который раскрывается со временем, в данном случае речь не идёт, поскольку ситуация обратная. Чем более требовательными к передаче данных по шине будут новые игры, тем хуже RX 6600 XT будет себя чувствовать в режиме PCIe 3.0. Но даже в режиме 3.0 видеокарта AMD смогла обогнать RTX в среднем на 7 кадров, что говорит о её текущем преимуществе над соперником. В процентном соотношении картина выглядит следующим образом.

Стоит отметить, что в данном тестировании не использовалась игра Doom Eternal, способная подпортить вышеуказанную статистику, но всё-таки она пока что является исключением из правил и этот момент можно автору простить, ведь куда важнее общая картина. Таким образом отсутствие PCI-e 4.0 в системе пользователя не является препятствием для установки видеокарты RX 6600 XT и определяющим фактором в выборе между ней и RTX 3060 является конечная цена в магазине. Однако наличие PCI-e 4.0 всё же рекомендуется, ведь эта версия интерфейса нивелирует недостаток линий, а вкупе с различными технологиями от компании AMD (FidelityFX Super Resolution, Smart Access Memory) видеокарта RX 6600 XT способна дать своему владельцу максимум своей производительности.

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AMD RX 6600 XT опережает в играх NVIDIA RTX 3060, работая даже по медленной шине PCIe 3.0
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