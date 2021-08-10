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Завтра 11 августа 2021 года стартуют мировые продажи новинки от компании AMD видеокарты Radeon RX 6600 XT, на которую многие геймеры возлагают определенные надежды, планируя её покупку. Radeon RX 6600 XT является соперником NVIDIA GeForce RTX 3060 и немного опережает её в игровой производительности. Кроме того, купить игровую карту по цене хотя бы отдалённо напоминающую рекомендованную сегодня возможно только в день старта продаж или во время различных акций, поэтому завтра испытывать удачу будут тысячи геймеров. Курсы криптовалют не думают рушиться, а майнеры не сдаются — это значит, что в этом году возвращения рекомендованных цен на видеокарты ждать не приходится.

Уже появились первые обзоры AMD Radeon RX 6600 XT и новинка в целом неплохо показала себя по сравнению с конкуренткой NVIDIA GeForce RTX 3060. Но за рамками внимания остались некоторые детали, касающиеся технических характеристик нового графического адаптера. Уже все в курсе, что RX 6600 XT имеет 128-битную шину и 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. А вот её интерфейс PCI-Express версии 4.0 ограничен всего восемью линиями, вместо полноценных шестнадцати.

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Подобное мы наблюдали у видеокарты предыдущего поколения AMD Radeon RX 5500 XT. В настоящее время почти все современные игровые системы пользователей имеют поддержку PCI-e 3.0, но не у всех есть поддержка версии 4.0. К примеру, установка видеокарты RX 5500 XT в систему без поддержки PCI-Express 4.0, не сильно влияло на её производительность, однако в некоторых случаях это имело значение. По сравнению со спецификацией PCI Express 3.0 максимальная скорость передачи данных по шине PCI Express 4.0 удвоена — с 8 до 16 GT/s. В конечном итоге наличие всего 8 линий PCI-e снижает пропускную способность, что вполне может привести к потере определенного количества процентов производительности при обычном использовании, и уже к более весомым потерям и микрофризам или статтерам в определенных играх, в которых по шине передается много данных.

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Рекомендованная цена новинки составляет 379 долларов.