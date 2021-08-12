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Вчера мы обсуждали мировой старт продаж новых видеокарт AMD Radeon RX 6600 XT. Западные ресурсы сообщают, что имеющиеся вчера в наличии видеокарты были мгновенно раскуплены, а оставшиеся продавались через различные лотереи и иные способы защиты от перекупщиков. В российских крупных торговых сетях их и вовсе не было. Магазин DNS, ранее наметивший распродажу новинок на 16:00 по МСК 11.08.2021 перенес старт продаж на следующий день, предположительно из-за проблем с прогрузкой товаров в базе данных. Продажи в DNS начались сегодня ровно в 9:00 и буквально за 10 минут все модели AMD Radeon RX 6600 XT были раскуплены.

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Партия видеокарт была очень маленькой, в районе 550 штук на всю огромную страну, поэтому на несколько сотен счастливчиков придётся несколько тысяч крайне недовольных. Многие считают, что на подобных распродажах победить невозможно. Я решил это проверить лично. Самая недорогая модель Sapphire AMD Radeon RX 6600 XT PULSE GAMING OC за 42999 рублей в 9 часов появилась ровно на секунду и мгновенно испарилась как стипендия студента. Переключив своё внимание на Sapphire AMD Radeon RX 6600 XT NITRO+ GAMING OC я дошел до экрана оплаты, где и встретил намертво повисшую НЛО, означающую, что опознанный мной объект был захвачен другим пришельцем и мне уже ничего не светит. Но наши не сдаются, и совершив третью героическую попытку, я смог заказать Powercolor AMD Radeon RX 6600 XT Red Devil OC за 48999 рублей, о чём предоставляю вещественное доказательство в виде скрина страницы заказа.

Это проблема всех подобных распродаж, когда основная масса покупателей метит именно на самые недорогие товары, а реальные нелотерейные шансы есть только на приобретение чуть более дорогих моделей, хотя всем логично нужны именно товары с наименьшей стоимостью.

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Я напомню, что Radeon RX 6600 XT является конкурентом NVIDIA GeForce RTX 3060 и основана на графическом чипе Navi 23 с 2048 потоковыми процессорами, работающих на частоте до 2589 МГц. У видеокарты в арсенале 32 МБ Infinity Cache и 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6, работающей по 128-битной шине. Как было сообщено ранее, интерфейс PCI-E у RX 6600 XT имеет всего восемь линий версии 4.0 вместо шестнадцати, что в некоторых сценариях может привести к падению fps. В майнинге Ethereum видеокарта способна выдать 30-32 MH/s после оптимизации, при энергопотреблении менее 60 Вт. Но несмотря на все свои недостатки и явно завышенную цену, все AMD Radeon RX 6600 XT были сметены с полок как горячие пирожки, как у нас, так и за рубежом.