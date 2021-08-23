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После изгнания майнеров из Китая и начала их притеснения по другим фронтам, что вызвало определенную временную стабилизацию цен на графические ускорители, впервые с начала года геймеры стали смотреть в будущее с надеждой на покупку игровой видеокарты. Но некоторое время назад ситуация вновь повернулась вспять. Курсы криптовалют мало предсказуемы простыми смертными и сегодня основная цифровая валюта Bitcoin принялась разрушать последние оставшиеся надежды игроков, преодолев очередной психологический барьер и превысив отметку в 50000 долларов США. А ведь ещё буквально месяц назад биткоин топтался в недоумении в районе 30 тысяч долларов, таким образом за короткое время набрав сегодня в весе более 60%. Всё как всегда — кто-то увеличивает свои многомиллионные состояния, а кто-то с грустью смотрит на свою "игровую" GTX 1050 Ti.

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На момент написания данного материала курс Bitcoin составляет 50046 долларов, а максимальный зафиксированный за сутки уровень — 50399 долларов.

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Не заставили себя ждать и курсы других криптовалют, по большому счёту привязанных к курсу Bitcoin, также отметившиеся ростом. Что касается основной криптовалюты, использующейся для майнинга на видеокартах, то курс Ethereum на сегодня составил 3323 доллара за одну цифровую монету.