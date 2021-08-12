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Вчера в данной теме мы обсуждали мировой старт продаж новых видеокарт AMD Radeon RX 6600 XT, начало которого в России должно было состояться в 16:00 по МСК, и ждали появления новинок в магазине ДНС. Но продажи были перенесены на 9 утра сегодняшнего дня и, не успев начаться, закончились всего за 10 минут, обсуждение чего состоялось здесь. После мгновенного исчезновения видеокарт с полок ДНС, другой российский магазин решил порадовать поклонников продукции AMD, сбросив занавес со своих витрин. В горячо обсуждаемом нашими читателями магазине Ситилинк появилось семь моделей AMD Radeon RX 6600 XT.

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Самую недорогую из них Powercolor AMD Radeon RX 6600 XT Hellhound можно приобрести за 52370 рублей. А герой прошлой темы Powercolor AMD Radeon RX 6600 XT Red Devil, являющий топовым у производителя в данной линейке обойдётся покупателям в 55280 рублей. Самым дорогим ускорителем оказался GIGABYTE AMD Radeon RX 6600 XT GAMING OC PRO за 58190 рублей. Эти цены вам кажутся высокими? Во время написания данного блога, одна модель уже оказалась распродана.

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Это текущая реальность и очень быстро все эти экземпляры будут раскуплены, ведь на Авито у перекупщиков цены ещё выше. И если выбирать между официальным магазином и сомнительной личностью с площадки Авито, на которой традиционно всё буквально кишит нечистыми на руку незнакомцами, то выбор очевиден. К примеру упомянутая Powercolor AMD Radeon RX 6600 XT Hellhound за 52370 рублей на Авито предлагают на 620 рублей дороже, которые можно потратить на дополнительный вентилятор в корпус.

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А уже ставшую мне близкой Powercolor AMD Radeon RX 6600 XT Red Devil за 55280 рублей, предлагают на две тысячи дешевле за 53000 рублей. Но продавец не вызывает доверия, ведь у него нет отзывов, и он наверняка потребует полную предоплату и доплату за пересылку. Хотите рискнуть?

Но даже не все перекупщики адекватны, есть и те, кто считает, что их предложение лучшее.

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В конечном итоге каждый сам решает, где и когда ему покупать комплектующие, но очень важно не упустить нужный момент. А текущий момент очень напоминает осень прошлого года, когда цены на видеокарты RTX 3000 казались многим неподходящими и они решили подождать. Чем всё это закончилось — мы с вами знаем.