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Выбираем где покупать компьютерные комплектующие – в российских, иностранных магазинах или с рук

Определяем плюсы и минусы покупки компьютерных комплектующих в в российских, иностранных магазинах или на Авито. Делимся мнениями и личным опытом.
[ ] для раздела Блоги
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Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
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Скорее всего, среди нас нет ни одного человека, хотя бы раз не покупавшего новые или бывшие в употреблении компьютерные комплектующие. Как правило, в большинстве случаев всё проходит гладко. Однако, проблема выбора магазина всегда актуальна. Некоторые из нас также сталкивались с трудностями, сопутствующими гарантийному обслуживанию. Тема обширная и уместить весь покупательский опыт в данном блоге просто невозможно. Поэтому я постараюсь поднять самые насущные вопросы, отдав остальное на откуп самим читателям, у которых есть возможность высказать своё мнение и поделиться личным опытом в комментариях. Автор с большим пониманием относится к аргументированной критике и замечаниям. Всё нижеизложенное (кроме цен) — личное мнение автора и не является неоспоримыми фактами или обвинениями. Поехали!

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Выбор самих комплектующих мы логично опускаем, ведь для этого существует конференция overclockers.ru с терабайтами мнений и советов, среди которых множество дельных. Обозначу основные вопросы, которые интересуют нас при выборе магазина:

1. Перечень основных магазинов и площадок, пользующихся популярностью у российских покупателей.

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2. Ценовая политика магазина или площадки (сравним средние цены).

3. Распространенные мнения покупателей о магазинах и площадках. Их репутация, «честность» и надёжность.

4. Качество и сроки доставки товара.

5. Качество работы по гарантийным обязательствам и претензиям покупателей.

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Для оперирования ценами я возьму самые дефицитные на сегодня товары, такие как видеокарты и SSD, как наиболее пострадавшие из-за востребованности в майнинге. Перечислять цены на все виды компьютерных комплектующих я не стану, поскольку моей целью не является создание монументального бизнес-каталога в трёх томах.

Цены в российских магазинах на большинство товаров плюс-минус одинаковые, за исключением дефицитных товаров и товаров определенных категорий. Стоимость самых ходовых и дефицитных товаров может существенно отличаться. Сами магазины делятся на "белые" и "серые". Кто не знает, серые магазины ввозят товар «нелегально», то есть не по схеме, которую требует законодательство. Не платя требуемые налоги и пошлины, магазин получает больше прибыли. Как правило, цены на такие товары чуть ниже, либо такие же, как везде. В последнем случае просто ещё больше увеличивается навар магазина. Чем это грозит покупателю? В большинстве случаев покупатель получает обычный новый товар стандартного качества. Трудности возникают, если какой-либо товар имеет региональную привязку. Это может сказаться на сложности при использовании или обновлении прошивки продукта. Основной минус заключается в фактически отсутствующей гарантии на такой товар, даже несмотря на то, что магазин может указывать её как реально существующую. Приняв неисправный «серый» товар по собственной гарантии, магазин не сможет взаимодействовать с производителем и его представителями (сервисными центрами, например) по вопросу гарантийных обязательств. А значит магазин понесет убытки! Но создаётся магазин для обратного (прибыли) и потому нередки случаи обмана покупателя. Покупателю под всевозможными предлогами просто отказывают в гарантийном обслуживании. Известны даже случаи, когда магазин принимал товар на якобы «гарантию» и его специалисты намеренно выводили комплектующие из строя таким образом, чтобы обеспечить данной поломкой не гарантийный случай.

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Как отличить белый магазин от серого? Это и сложно и просто одновременно. Просто выбирайте самые крупные торговые сети, много лет работающие на рынке. Хотя это также не является панацеей. Известны случаи смены магазинами своих юрлиц. Поэтому осторожность и чужой опыт вам всегда в помощь.

1. Магазины.

Я буду оперировать следующими магазинами и торговыми площадками:

- отечественные: ДНС, Онлайнтрейд, Ситилинк, Регард.

- зарубежные: AliExpress (Али) и Computeruniverse (CU).

- товары с рук: Авито.

По моему мнению эти площадки наиболее используемые. На последние два магазина из отечественных будут даваться ссылки, поскольку это партнёры нашего с вами любимого сайта overclockers.ru (уверен в вашем понимании данного аспекта).

2. Цены.

Для примера я возьму несколько товаров из вышеупомянутой категории дефицитных. Это свежие, ходовые модели и они больше всех "на слуху" у пользователей, как мне кажется. Ими будут: видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 GB и Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro, а также SSD Samsung 970 evo plus 1 ТБ. В случае отсутствия товара будет браться близкий аналог.

Первая видеокарта наиболее дешевая из всей линейки RTX 3000. Для разрешения 1080p она «best bay». Все модели дешевле уже не просто компромисс, а вынужденная мера при острой нехватке денег даже на эту модель.  Брать именно новую видеокарту предыдущих поколений, а не б/у, с учётом откровенно «конских» цен — не самая лучшая идея. Уж лучше тогда включить ждуна. Второй экземпляр уже для тех, кто хочет действительно мощную видеокарту. Качество указанного графического ускорителя – это необходимый сносный минимум. RTX 3070 Ti дешевле и производительнее в играх RTX 3070 (не Ti). Поскольку технология AMD FidelityFX Super Resolution уже достаточно развёрнута, то покупатели могут присмотреть себе и аналогичные по производительности видеокарты от AMD.  И наконец, указанный SSD Samsung - просто-напросто большинство считает его эталоном качества, обладающим требуемыми на сегодня производительностью и объёмом.

Магазин

Samsung 970 evo plus 1 ТБ (цена - рубли)

Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 GB (цена - рубли)
Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro (цена - рубли)
Примечание
ДНС 14449 72999 74999
RTX 3070 ti в наличии нет. Указана с последней волны распродаж.
Ситилинк 16390 75990 90990
Регард 19140 92210 94410
Онлайнтрейд 23200 80790 93990

Computeruniverse

10712 + доставка 1160 = 11872

Нет в наличии
80397 – нет в наличии. Аналог в наличии 72845 + доставка 1160 + пошлина 10895 = 84900

Для 3070ti приведен аналог, который в наличии и готов к отправке. RTX 3060 полностью отсутствуют.

AliExpress 20595 75990 129900
Для RTX 3070ti приведена цена аналога.

Авито 10000 б/у 60000 б/у 82950


Скрин таблицы для просмотра на смартфоне.

Пруф-скрины цен

Как видим, самый дешёвый SSD Samsung 970 evo plus 1 ТБ нам предлагает площадка Авито. Но это бывший в употреблении накопитель, а потму не лучшая затея. Следом идёт зарубежный CU, за ним ДНС и Ситилинк. Совершенно неоправданные цены на AliExpress и в Онлайнтрейд. Видимо, это связано с тем, что они ещё не отошли от хайпа с криптовалютой Chia.

Российские магазины предлагают видеокарту Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 GB по гораздо более низкой цене, чем AliExpress. В целом, цены на AliExpress неоправданны высоки. Это антилидер сегодняшнего ценового сравнения! В CU видеокарты RTX 3060 полностью отсутствуют. ДНС и Ситилинк предлагают их купить дешевле, чем у остальных, примерно за 1000$, при рекомендованной цене 399$. Как видите цены даже близко не пришли в норму.

В ситуации с Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro в ДНС указана цена, по которой она продавалась на четвёртой волне распродаж, но сейчас в наличии её нет. Остальные отечественные магазины продают её по цене чуть более 90 тысяч рублей, при рекомендованной рублёвой цене 58000 рублей (599$). Уже не плохо, пару недель назад ценники были за «сотню». Дешевле всего такая карта обойдётся в CU и на Авито. Причина более низких цен в некоторых зарубежных магазинах — товары в них не облагаются НДС.

Учтите, что с 1 января 2020 года необлагаемый налогом лимит - €200 на посылку. С суммы превышения лимита — налог 15%. Возможны также дополнительные расходы при конвертации валют и комиссии при переводе денег. Есть ограничения по весу посылки.

Не стоит забывать, что только в российских магазинах можно оплатить товар при получении, после осмотра. На зарубежных площадках действует предоплата. На Авито (при доставке их сервисом) и Али деньги резервируются на карте до подтверждения покупателем получения товара.

3. Репутация
Я знаю, как читатели сайта overclockers.ru любят хаять местные магазины и чуть ли не в икону превозносят зарубежный Computeruniverse. Мои розовые очки давно потускнели и разбились, и я твёрдо уверен, что не существует ни одного магазина с исключительно хорошей репутацией. Вы можете сами в этом убедиться, просто поискав отзывы о любом из них (хотя бы на ЯндексМаркет). На каждый магазин найдётся, как тысячи лестных отзывов, так и тысячи гневных. Как все понимают, лишь часть из них от реальных покупателей. Другие заказные, за скидки и тому подобное. Создать мнение о магазине вы можете только на основе личного опыта и опыта знакомых вам людей, в том числе знакомых по конференции. А вот негативные отзывы, если они подробные, зачастую правдивы. Все магазины плохие? Необходимо понимать, что речь не об этом, а о том, что целью любого магазина, как коммерческой организации, является извлечение прибыли. Поэтому они максимально снижают издержки: продают возвращенный и отремонтированный товар под видом нового (не указывая нюансы), отказывают в гарантии, стараются сделать максимально возможную наценку на товар. Для магазинов важны деньги и только деньги! Поэтому никогда не стройте иллюзий в отношении какого-либо магазина. Они рухнут, как только вы столкнётесь с личным негативным опытом в нём.

Но всё же, считаю необходимым указать, что тот же AliExpress это солянка из различных, фактически частных продавцов. Многие из них могут просто исчезнуть в любой момент. То же относится и к Авито. Не смотрите особо на отзывы покупателей. Тем более, что большинство из них имеет вид «Получил, ещё не проверял, продавцу спасибо». Я покупаю на этих площадках только в случае крайней необходимости и только на ту сумму, из-за которой мне не придётся рвать на себе волосы.

Но не всё так плохо. Всё-таки крупные российские сети работают в российском правовом поле и волей-неволей стараются его соблюдать. Ведь несоблюдение бизнесом законодательства также влечет за собой финансовые потери. К слову, возможность досудебной и судебной защиты своих прав – это и есть отличительная черта покупки в своей стране. Зарубежный продавец работает по законам своей страны и лишь отчасти по законам страны, куда отправляет товар. Вы станете подавать в китайский или германский суд по месту нахождения ответчика? Жалоба в орган защиты прав потребителей окажет влияние на продавца с китайской площадки? Здесь вы задаёте вопросы, а не я?

Что касается Авито, то покупать на этой площадке дорогостоящий товар нужно только из рук в руки и только с проверкой. На тему покупки на Авито я настоятельно рекомендую почитать эту тему в конференции.

4. Доставка.

Как правило, проблем с доставкой российскими магазинами нет. Они либо имеют пункты выдачи, либо доставляют транспортными компаниями на выбор. Сроки доставки минимальны. Все магазины дают осмотреть товар перед оплатой. Али также даёт эту возможность. С CU товар доставляет Почта России со всеми вытекающими.  Доставка из-за рубежа может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Мой личный рекорд доставки с Али – 2,5 месяца. Чем больше расстояние, тем больше риск повреждения товара или иных неприятностей с ним. Самое высокое качество доставки товара – при получении в магазине или его пункте выдачи. Там товар принимают материально ответственные сотрудники магазина и совсем явно убитую коробку с поврежденным товаром они вам не выдадут. В случаях с Али, CU и Авито вам придётся отказаться от товара, уведомить об этом продавца, согласно правилам, и ждать решения о возврате денег.

5. Гарантия, претензии.

Отечественные магазины рассматривают правильно поданные письменные претензии в установленный срок. Онлайн-претензию, как правило, рассматривают довольно быстро. На Авито никаких гарантий, ведь сначала вы пишете продавцу, а здесь полная неизвестность, и только потом в службу поддержки, которая может просто дать вам отписку. Схема схожа с Али. По CU я часто слышал о больших сроках ожидания ответа. Они не пострадают, если не ответят вам вовремя.

Гарантийные обязательства в российских магазинах определяется нашим законодательством. Как я уже говорил, у вас есть право досудебной и судебной защиты ваших интересов. Но в любом случае, к вопросу нужно подойти ответственно и заранее подготовиться, изучив вопрос. Исходя из интересов бизнеса, нередки случаи, когда вас начнут «отшивать» различными способами. Покупая на Али, давайте говорить честно, гарантий у вас нет никаких. Как я говорил, продавец может вас «динамить», просто исчезнуть, а выиграть спор не так-то и просто. Плюс доставка товара к продавцу будет за ваш счёт. CU возвращает деньги, затраченные вами на отправку товара по гарантии. Более подробно об этом магазине в этой теме. Если вы решите позже продать товар, купленный на Али или CU, хотя бы на том же Авито, то такой товар расценивается покупателями как не имеющий гарантии, а потому его цена будет ниже.

Итоги.

Кто-то намекнет, что простыня получилась большой и неплохо бы просто прочитать обобщенные итоги. Любой каприз ради дорого читателя!

1. Российские магазины.

При приемлемой цене новый товар рекомендуется брать именно в российских магазинах. На вашей стороне российский закон, судебная защита, понятные правила, гарантийные обязательства. Но всё равно ухо необходимо всегда держать востро. Бизнес — есть бизнес, и товар надо проверять, а защищать свои интересы надо уметь. Из плюсов – быстрая доставка и полный сервис дополнительных услуг. Из минусов – более высокие цены из-за того, что наши магазины платят НДС или просто хотят максимально заработать в силу особенностей ведения бизнеса "по-нашему".

2. Авито.

Самый рисковый вариант, как при покупке нового товара, так и б/у. Практически никаких гарантий, всё строится на доверии продавца и покупателя. По возможности избегать. Если решились купить, то будьте любезны подготовиться основательно. Дорогой товар покупать только из рук в руки с проверкой.

3. Зарубежные магазины и площадки.

Из плюсов – возможно более низкие цены, так как магазинам не нужно платить НДС. Из минусов – эти площадки действуют вне российского правового поля. Гарантия весьма условна, а в случае с Али практически призрачна. Долгие сроки ожидания товара и полная зависимость от воли продавца. Дорогой товар покупать только при полной уверенности в себе. Недорогой для вас товар можно брать уже смелее.

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Теги

видеокарты ssd цены покупка б/у компьютерные комплектующие магазины зарубежные новые российские
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