Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

24.06.2021 года торговая сеть DNS провела четвёртую распродажу видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti и 3070 Ti, о чём мои читатели были предупреждены за сутки до её начала. В тот же день я предоставил желающим попытать свою удачу небольшой гайд, увеличивающий шанс приобрести видеокарту. Указанный в инструкции способ добавления видеокарты через конфигуратор к старту продаж был заблокирован, но самые расторопные смогли это сделать. Хотя не все успели прочитать новости вовремя и в связи с этим высказали мне своё недовольство.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b> RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Спешу утешить данного читателя, ведь из обещанных по рекомендованной рублёвой цене видеокарт была только одна - MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC за 57999 рублей. Но в реальности фактически никто не смог её купить, в чём можно удостовериться в комментариях к соответствующей теме в клубе ДНС.

реклама

У многих покупателей создалось впечатление, что видеокарты по рекомендованным ценам либо вовсе не существовали в природе, либо были выставлены буквально в количестве нескольких штук и лишь для «затравки», чтобы на волне азарта и ажиотажа покупатели похватали более дорогие видеокарты, отчаявшись добавить в корзину дешевые модели. И конечно, как всегда, по мнению участников распродажи, большинство видеокарт ушло перекупщикам, торгующим ими на Авито. Интересно, как сейчас у них обстоят дела с их нехитрым бизнесом?

Скажу сразу, четвёртая волна немного образумила геймеров. Они перестали хватать все карты подряд, какую удастся, и стали более вдумчиво подходить к вопросу. К примеру, видеокарты RTX 3070 Ti от Gigabyte за 100 и 105 тысяч рублей пролежали в ДНС более суток с момента начала распродажи.

реклама

Это показало, что самые обеспеченные уже отоварились, а у остальных покупателей сработал психологический порог. Видимо покупатели не готовы выкладывать 100 и более тысяч рублей за видеокарту с далеко не самыми выдающимися качественными характеристиками, к тому же относящуюся к "мидл" сегменту. Достаточно вспомнить стартовые цены на GTX 1070 Ti или даже на RTX 2070 Super и в разум приходит осознание, что что-то здесь не так и кто-то пытается вытрясти ваш кошелек до основания.

Перейдём к нашим перекупщикам. Четвёртая волна продаж в ДНС совпала с массовым снижением цен на видеокарты в Европе и устранением их дефицита, о чём чётко говорит статистика. К тому же, лето является традиционно мёртвым сезоном в мире компьютерного железа, ведь хотя бы раз в год каждый желает уехать отдохнуть подальше от своего мира суеты, а на это также требуются деньги. Вряд ли спекулянты об этом не знали, но жадность победила интуицию и они получили то, что заслужили!

Дела у перекупщиков на Авито обстоят неважно. С первой по третью волну в ДНС перекупщики скупали модели GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti EAGLE и Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro по цене от 57999 рублей и продавали их на Авито по цене от 120 тысяч рублей, то есть в два раза дороже! Сегодня покупатели больше не желают кормить спекулянтов и те начинают грызть ногти. Многие из них купили видеокарты по кредитным картам и близок день наступления ежемесячного платежа, а льготный беспроцентный период погашения неумолимо подкрадывается.

реклама

Теперь конкретика. Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro купленная за 57999 рублей в первые три волны или за 74999 рублей в четвёртую волну скинули в цене со 120 тысяч до 85 тысяч рублей. А навар спекулянтов уменьшился соответственно с 62 тысяч до 27 тысяч рублей.

У перекупщиков, желавших запрыгнуть в последний вагон четвёртой волны он и вовсе оказался всего 10 тысяч рублей. Стоила ли игра свеч? Из этой суммы можно вычесть тысячу рублей на успокоительные лекарства и останется всего 9 тысяч рублей.Самые отчаявшиеся горе-перекупщики и вовсе угрожают потенциальным покупателям сдать видеокарту обратно в магазин (в рамках периода возврата), если эти неблагодарные покупатели её у них не купят.

Возможно, определенную роль сыграл запущенный ещё 13.06.2021 года флешмоб, в котором геймеры объявили войну перекупщикам. В рамках идеи, все желающие размещали на Авито объявления о продаже видеокарт с установленной на них рекомендованной ценой. В тексте объявления ребята разъясняли страждущим почему не стоит кормить спекулянтов.

В итоге сегодня мы наблюдаем снижение установившегося в последние месяцы безумия. Китайских майнеров выдавили из страны, курс биткоина упал в два раза по сравнению со своим пиком, утянув за собой эфириум и щиткоины. Рынок Европы насыщается моделями видеокарт с усовершенствованным ограничителем майнинга, а многие геймеры приняли для себя решение не покупать карты по сумасшедшим ценам, как будто это их последний в жизни шанс купить игровую видеокарту. Да и на самом рынке компьютерных игр сейчас царит относительное затишье.