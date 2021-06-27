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У спекулянтов на Авито настали тяжелые времена - геймеры не хотят брать видеокарты по двойной цене

В борьбе "геймеры против перекупщиков" наши начинают одерживать верх.
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-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке
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24.06.2021 года торговая сеть DNS провела четвёртую распродажу видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti и 3070 Ti, о чём мои читатели были предупреждены за сутки до её начала. В тот же день я предоставил желающим попытать свою удачу небольшой гайд, увеличивающий шанс приобрести видеокарту. Указанный в инструкции способ добавления видеокарты через конфигуратор к старту продаж был заблокирован, но самые расторопные смогли это сделать. Хотя не все успели прочитать новости вовремя и в связи с этим высказали мне своё недовольство.

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b>
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Спешу утешить данного читателя, ведь из обещанных по рекомендованной рублёвой цене видеокарт была только одна - MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC за 57999 рублей. Но в реальности фактически никто не смог её купить, в чём можно удостовериться в комментариях к соответствующей теме в клубе ДНС.

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У многих покупателей создалось впечатление, что видеокарты по рекомендованным ценам либо вовсе не существовали в природе, либо были выставлены буквально в количестве нескольких штук и лишь для «затравки», чтобы на волне азарта и ажиотажа покупатели похватали более дорогие видеокарты, отчаявшись добавить в корзину дешевые модели. И конечно, как всегда, по мнению участников распродажи, большинство видеокарт ушло перекупщикам, торгующим ими на Авито. Интересно, как сейчас у них обстоят дела с их нехитрым бизнесом?

Скажу сразу, четвёртая волна немного образумила геймеров. Они перестали хватать все карты подряд, какую удастся, и стали более вдумчиво подходить к вопросу. К примеру, видеокарты RTX 3070 Ti от Gigabyte за 100 и 105 тысяч рублей пролежали в ДНС более суток с момента начала распродажи.

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Это показало, что самые обеспеченные уже отоварились, а у остальных покупателей сработал психологический порог. Видимо покупатели не готовы выкладывать 100 и более тысяч рублей за видеокарту с далеко не самыми выдающимися качественными характеристиками, к тому же относящуюся к "мидл" сегменту. Достаточно вспомнить стартовые цены на GTX 1070 Ti или даже на RTX 2070 Super и в разум приходит осознание, что что-то здесь не так и кто-то пытается вытрясти ваш кошелек до основания.

Перейдём к нашим перекупщикам. Четвёртая волна продаж в ДНС совпала с массовым снижением цен на видеокарты в Европе и устранением их дефицита, о чём чётко говорит статистика. К тому же, лето является традиционно мёртвым сезоном в мире компьютерного железа, ведь хотя бы раз в год каждый желает уехать отдохнуть подальше от своего мира суеты, а на это также требуются деньги. Вряд ли спекулянты об этом не знали, но жадность победила интуицию и они получили то, что заслужили!

Дела у перекупщиков на Авито обстоят неважно. С первой по третью волну в ДНС перекупщики скупали модели GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti EAGLE и Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro по цене от 57999 рублей и продавали их на Авито по цене от 120 тысяч рублей, то есть в два раза дороже! Сегодня покупатели больше не желают кормить спекулянтов и те начинают грызть ногти. Многие из них купили видеокарты по кредитным картам и близок день наступления ежемесячного платежа, а льготный беспроцентный период погашения неумолимо подкрадывается.

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Теперь конкретика. Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro купленная за 57999 рублей в первые три волны или за 74999 рублей в четвёртую волну скинули в цене со 120 тысяч до 85 тысяч рублей. А навар спекулянтов уменьшился соответственно с 62 тысяч до 27 тысяч рублей.

У перекупщиков, желавших запрыгнуть в последний вагон четвёртой волны он и вовсе оказался всего 10 тысяч рублей. Стоила ли игра свеч? Из этой суммы можно вычесть тысячу рублей на успокоительные лекарства и останется всего 9 тысяч рублей.Самые отчаявшиеся горе-перекупщики и вовсе угрожают потенциальным покупателям сдать видеокарту обратно в магазин (в рамках периода возврата), если эти неблагодарные покупатели её у них не купят.

Возможно, определенную роль сыграл запущенный ещё 13.06.2021 года флешмоб, в котором геймеры объявили войну перекупщикам. В рамках идеи, все желающие размещали на Авито объявления о продаже видеокарт с установленной на них рекомендованной ценой. В тексте объявления ребята разъясняли страждущим почему не стоит кормить спекулянтов.

В итоге сегодня мы наблюдаем снижение установившегося в последние месяцы безумия. Китайских майнеров выдавили из страны, курс биткоина упал в два раза по сравнению со своим пиком, утянув за собой эфириум и щиткоины. Рынок Европы насыщается моделями видеокарт с усовершенствованным ограничителем майнинга, а многие геймеры приняли для себя решение не покупать карты по сумасшедшим ценам, как будто это их последний в жизни шанс купить игровую видеокарту. Да и на самом рынке компьютерных игр сейчас царит относительное затишье.

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Теги

видеокарты rtx 3080 ti rtx 3070 ti авито dns перекупщики спекулянты снижение цен
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Известный блогер по прозвищу "Гоблин" назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 нацистами
Hacknir
20:27
один хрен они даже по "рекомендованным" ценам слишком дорого
У спекулянтов на Авито настали тяжелые времена - геймеры не хотят брать видеокарты по двойной цене
Дым Туман
20:27
кастрюлеголовики,а чего вы так возбудились-то?Что в ролике Гоблин не верно сказал?...привёл цитаты свидомого григоровича,скрины показал.Говорит война у хохлов с Россией-так чего он сам не в окопах,а в...
Известный блогер по прозвищу "Гоблин" назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 нацистами
DarkShaman
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Ахаха, упс. OMG! Стоило только назвать "деревенского эстета" гомиком как из разработанных дырок хлынуло дерьмо... Ах да, у вас же радужных сейчас "месяц гордости"...
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MaTbZelota
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Да херня всё это. Покупал когда 1080 gamerock оплачивал одной картой. Через 1.5 года она отьехала, отнёс в АСЦ и через 3 дня получил акт нрп. С ним пришел на точку где покупал карту, сказали приложите...
У спекулянтов на Авито настали тяжелые времена - геймеры не хотят брать видеокарты по двойной цене
Семён Бумбараш
20:26
Барыги пусть идут лесом, ждём!
У спекулянтов на Авито настали тяжелые времена - геймеры не хотят брать видеокарты по двойной цене
Me4tatelI&gt;
20:26
а кто вы такие что бы перед вами отчитывались другие страны с кем дружить а с кем нет? эти деньги что в конце взял януковощь никто в глаза не видел как он свалил казна пуста была они так решили сдела...
Известный блогер по прозвищу "Гоблин" назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 нацистами
MaTbZelota
20:24
Интересно были уже случаи, когда к перекупу приходили на проверку карты и вместо оплаты - давали ему в бубен и уходили? :D
У спекулянтов на Авито настали тяжелые времена - геймеры не хотят брать видеокарты по двойной цене
Вячеслав Долгополов
20:21
ну майдан это реально нацисты, конечно меньшая часть, но самая активная. Что и подтверждается сейчас маршами в поддержку отрядов СС. И это только то что наверху и очевидно. Да и к войне все шло давно,...
Известный блогер по прозвищу "Гоблин" назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 нацистами
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