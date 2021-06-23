Завтра DNS в четвёртый раз выставит на продажу NVIDIA RTX 3080 Ti и 3070 Ti по низким ценам
Игроки и прочие желающие приобрести в магазине DNS видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti по околорекомендованным ценам уже порядком натерпелись. Третья распродажа, которую мы все совсем недавно обсуждали здесь, закончилась для покупателей фактическим провалом. В темах клуба ДНС, посвященных прошедшим распродажам модераторы еле успевают чистить гневные комментарии тысяч покупателей, которые не смогли ничего купить. Но раз надежда умирает последней, то можно попробовать ещё раз.
Завтра, 24.06.2021 года, в 9 часов по московскому времени в торговой сети состоится четвёртая распродажа видеокарт нового поколения NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti. На своём сайте продавец обещает адекватные цены. Для тех, кто будет пытать счастья впервые, напоминаю, что сначала необходимо ознакомиться с инструкциями по покупке, которые находятся в этой теме. Не лишним будет почитать и комментарии, ведь в них иногда есть полезная информация, которая позволит увеличить ваши шансы. От себя добавлю, что самыми недорогими на всех предыдущих распродажах были модели GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti EAGLE и Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro, продававшиеся по цене от 57999 рублей. Поэтому если вы желаете купить самую недорогую видеокарту, то нацеливайтесь именно на них.
реклама
Моим читателям я облегчу задачу по добавлению в корзину самых недорогих видеокарт GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti EAGLE и Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro. Войдите в свой профиль или зарегистрируйтесь. Просто нажмите на название нужной видеокарты в предыдущем предложении и затем нажмите "купить без сборки". Но не факт, что они будут в наличии вообще!Дерзайте! И как говорится, удача сопутствует смелым! Но видеокарты обычно оказываются в руках самых хитрых.
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила