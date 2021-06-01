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Как майнинг Chia изменил цены на SSD и HDD в российских магазинах — ситуация месяц назад и сейчас

Ажиотаж вокруг майнинга криптовалюты Chia поутих, но вернулись ли прежние цены на SSD и HDD и восстановился ли их ассортимент? Выводы поможет сделать мониторинг российской розницы.
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3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
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Казалось бы, ажиотаж вокруг новой криптовалюты Chia, в майнинге которой используются жёсткие диски, а не видеокарты, утихает и она всё реже упоминается в новостных сводках. В конце апреля один из учредителей крупной российской торговой сети предрекал нам драматический финал, говоря о серьёзных последствиях для всей IT-индустрии и даже об угрозе для самого интернета. Как же обстоят дела спустя месяц после начала Chia-лихорадки? Майнеры насытились и оставили жёсткие диски в покое или они ушли на дно, затаились и продолжают "выращивать" Chia и скупать накопители? Предлагаю это проверить. Сделать это будет легко, ведь магазины работают по законам рынка. Это значит, что те товары, на которые спрос упал — должны были подешеветь, и наоборот. За отправную точку возьмём мой блог месячной давности "Скоростные NVMe SSD объёмом 1 ТБ и более исчезли из российских магазинов, а остальные дорожают", в котором я провёл мониторинг цен на накопители SSD и HDD в российской рознице как раз в тот момент, когда о Chia узнал весь мир и все сайты буквально заполонили новости о новой криптовалюте. Одновременно с этим в интернет-магазины хлынули потоки "фермеров" Chia, сметая всё на своём пути.

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Итак, прежде всего проверим, что произошло с ценами на HDD. 30 апреля в моём блоге было отмечено, что цена на достаточно популярный у пользователей жесткий диск SEAGATE Barracuda ST1000DM010 объёмом 1ТБ составляет 3190 рублей. Перейдя по той же ссылке, мы видим, что сегодня этот диск продаётся за 3090 рублей, то есть на 100 рублей дешевле, чем на начало безумия.

Хоть и обнадёживает, но, сохраняя скепсис, двигаемся дальше. Взглянем на популярные в майнинге Chia модели HDD объёмом 5-6 ТБ. В прошлый раз я "заскринил" четыре модели. И вот тут нас ожидает сюрприз:

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- Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST5000LM000 объёмом 5 ТБ подешевел с 23990 до 21990 рублей.
- Жесткий диск TOSHIBA X300 HDWE160UZSVA объёмом 6 ТБ подорожал с 23990 до 27990 рублей.
- А вот жесткий диск SEAGATE Ironwolf Pro ST6000NE000 объёмом 6ТБ подорожал на целых 10000 рублей, с 24990 до 34990 рублей!
- Та же участь постигла и модель TOSHIBA S300 Pro HDWT360UZSVA объёмом 6ТБ, которая подорожала на целых 11000 рублей и теперь стоит не 24990, как месяц назад, а целых 35990 рублей!

Нет, "Чиа-крестьяне" судя по всему не оставили в покое свои фермы на жёстких полях. Просто они уже набрались опыта и поняли невыгодность маленьких огородов из HDD ёмкостью 1 ТБ, вследствие чего такие HDD даже немного подешевели. Своё внимание майнеры переключили на ёмкие модели, которые и раньше-то стоили не дешево, а теперь продолжают дорожать и вскоре могут стать и вовсе недоступными, как видеокарты. Стоит обратить внимание на избирательность подорожания. На десять и более тысяч рублей, а это приблизительно 40%, поднялись в цене именно диски с наибольшей надёжностью, увеличенным гарантийным сроком и самым продолжительным временем наработки на отказ.

Что касается серверных моделей, то стоивший месяц назад 14200 рублей жёсткий диск WD (HGST) Ultrastar DC HС310 (4Tb, SAS) сейчас продаётся за 21620 рублей — это подорожание на 52%!

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На этой не очень оптимистичной ноте, переключим своё внимание на SSD. В апрельском блоге я упоминал, что из магазинов практически исчезли "скоростные" NVMe накопители объёмом 1 ТБ и больше. Это накопители на производительных контроллерах, как правило, с DRAM-буфером и с высокими показателями скорости передачи данных.

Сегодня они есть в магазинах. Причём практически в полном ассортименте.

Но опытный компьютерный энтузиаст заметит, что цены уже не те и они поднялись. Возьмём, к примеру, крайне популярный SSD накопитель SAMSUNG 970 EVO 1ТБ. Сейчас он вновь появился в продаже по цене 15990 рублей.

А вот, что нам показывает Маркет.Яндекс. Стоимость данной модели за месяц подскочила более, чем на 3000 рублей.

Завтра первый день лета. И если сочинения на тему "Как я провёл лето без новой видеокарты" точно будут, то судьба скоростных ёмких SSD нам пока что неизвестна. Но пока что они есть на прилавках, хоть и по более высокой цене. Апофеоз инженеров Samsung в виде безбуферного SSD Samsung 980 1Tb оценен продавцом в 24800 рублей.

Зато подорожание практически не затронуло недорогие модели SATA SSD.

К примеру Crucial BX500 1 ТБ подорожал всего на 90 рублей и сейчас стоит 8110 рублей, что можно списать на колебания курсов валют.

 Цены на менее ёмкие модели SSD остались практически без изменений.

На основании проведенного мониторинга можно сделать следующие выводы:

- цены на потребительские HDD небольшого объёма (1 ТБ) остались без изменений. Небольшие отклонения вызваны колебаниями курсов валют. Майнеров Chia они не сильно интересуют.

- стоимость HDD большего объёма (4 ТБ и выше) поднялась на величину от 9 до 40% в зависимости от модели. Майнеров интересуют жёсткие диски повышенной надёжности, с большим гарантийным сроком и большим временем наработки на отказ.

- серверные диски, ввиду своей большей "живучести" ещё больше интересуют майнеров и их подорожание ещё более существенно - 52%.

- "скоростные" SSD NVMe M.2 на высокопроизводительных контроллёрах объёмом от 1 ТБ вновь появились в магазинах, после почти полного исчезновения, но с уже более высокими ценниками. Станут ли они дальше дорожать и становиться дефицитными — неизвестно. Но майнеров они определенно продолжат интересовать. С покупкой такого накопителя лучше не затягивать.

- менее производительные SSD NVMe, а также SATA SSD объёмом 1 ТБ и меньше практически не подорожали за прошедший месяц. Их цена осталась практически на том же уровне, который был установлен в момент начала ажиотажа.

Таким образом, за прошедший месяц майнеры Chia определили для себя список "жертв". Модели, востребованные при добыче данной криптовалюты повторяют судьбу видеокарт. Непригодные для их целей SSD и HDD майнеры любезно оставили нам, обычным компьютерным пользователям, и цены на такие накопители продолжают "держаться", а их ассортимент восстанавливается.

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