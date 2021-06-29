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Технология AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), повышающая кадровую частоту, выдаваемую видеокартами в играх, является ответом компании на аналогичную технологию Nvidia DLSS. Но в отличие от зеленого конкурента, AMD, как всегда, придерживается принципа открытости своих инструментов для всего круга пользователей.

Известный youtube-канал Hardware Unboxed провел интересный эксперимент, в рамках которого работоспособность FSR была протестирована на абсолютно разных графических ускорителях. Испытания показали, что FidelityFX Super Resolution отлично работает на Nvidia GeForce GTX 1660, на GeForce GTX 750 Ti, на AMD Radeon RX Vega 56, AMD Radeon R7 260X, AMD Radeon RX 550 и AMD Radeon HD 7770, а также на интегрированных GPU процессоров Intel Core i5-11600K и Ryzen 3 2200G.

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Тестирование проводилось в многопользовательской онлайн-игре Dota 2, которая не отличается высокой требовательностью к GPU.





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Но главная цель всё же была достигнута — AMD FidelityFX Super Resolution поддерживает все типы видеокарт. И речь идёт не только о видеокартах, поддержку которых AMD заявляла ранее, но находящих вне этого списка.

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Стоит напомнить, что ранее работа технологии была протестирована на интегрированной графике устаревшего процессора Intel Core i5-3570, выпущенного в далёком 2012 году, и результат оказался положительным.

Это говорит об универсальности новой технологии, которая может оказаться хорошим подспорьем как для обладателей современного железа, так и для владельцев уже устаревших компьютеров.