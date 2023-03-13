Скорость и ещё раз скорость, которую не "догнать" ни одной современной системе ПРО позволяет считаться "Х-47М2" одной из самых невероятных ракет в мире

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Уже все наверное в курсе, хочет ли система ПРО противника или "не хочет", но гиперзвуковой комплекс "Кинжал" - это та самая быстрая ракетная "пилюля", способная доставить своё "лекарство", несмотря на всё сопротивление вражеской ПВО. Так оценил российскую ракету военный эксперт Василий Дандыкин.

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"Кинжал" или по военной российской аббревиатуре "Х-47М2" - это гиперзвуковой авиационный комплекс, состоящий из "комплекта" самолёт плюс ракета, умеющий поражать как стационарные земные цели, так и надводные корабли в виде крейсеров, фрегатов, эсминцев и конечно же авианосцев - Джеральду Р. Форду "на заметку".





МиГ-31К с "Кинжалом". Источник фото: gazeta.ru









И вам будет интересно, но у "Кинжала" имеется "двоюродный брат" на земле: тот самый оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Носителем же "Кинжала", если мы говорим об истребительной авиации российской армии, выступает МиГ-31 в специальной модификации с литерой "К", обозначающую потенциальную возможность проводить стрельбу Кинжалами.





Даже украинская сторона признала, что Кинжал сейчас никому в мире не по зубам.

Так от Кинжала не получится спрятаться и под землёй, где прекрасную пробивную способность продемонстрировала одна из "Х-47М2", атаковавших подземный склад боеприпасов, выдолбленный в скальной породе Западной Украины, но тем менее не избежавший детонации и последующего взрыва от мощного кинетического импульса ракеты.

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Российские "Кинжалы" - это ракетный "особый инструмент" для поражения важных спецобъектов стратегических зон.