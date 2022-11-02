Спойлер - и это не мощность боевой части ракеты 9-А-7660 (Кинжала)

Уже и осень крылами своими волшебными махнула, улетая в небосвод, а ракеты, которые согласно "сбывающимся" пророчествам Арестовича, у России давно "закончились", все не перестают пугать Украину и лично господина Зеленского. И по правде говоря, есть отчего.

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Так по данным неназванных источников (что естественно) из стана британской разведки, на одном белорусском аэродроме, как картошка посреди грядки, были обнаружены контейнеры. А в этих контейнерах хранятся те самые "закончившиеся еще весной" ракеты, да не простые, а "кинжальные". Летящие так "медленно", что развивают скорость в 4080 м/с. Как тут не испужаться.









И внимание: ракета "Кинжал" - настолько грозное оружие, что "ради" ее одной могут объявить масштабную тревогу по всей Украине. Правда единственным источником такого "знания" (мол ракета в воздухе) для разведки Украины служат взлетающие Миги-31 в модификации "К", означающей, что данный самолет может выступать в качестве "пусковой установки" аэробаллистической ракеты Кинжал.









А теперь почему так генералы ВСУ сильно боятся именно Кинжала, и как я писал выше, лишь "увидев" специализированные Миги в воздухе (да и откровенно говоря, "на земле") стремглав объявляют масштабную тревогу по всей стране.

Во-первых, ракета-то гиперзвуковая, поэтому "долетит" очень быстро, поэтому спрятаться сложно.

Во-вторых, пускай пуски "Кинжалов" засечь можно, но это "никак не поможет" ПВО, так же как и в случае с "убийцей авианосцев" - крылатой ракетой X-32, Кинжал летит слишком быстро для любой из современных противоракет и по замысловатой аэробаллистической траектории.





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