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Новейший американский авианосец USS Gerald R. Ford впервые выйдет море со всей своей авиацией
Авианосец стоимостью более $13 млрд будет участвовать в крупных морских учениях COMPTUEX
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   Впервые в истории, авианосец Джеральд Р. Форд осуществит учебный поход со всей приписанной к судну воздушной техникой. Всего корабль имеет в своём в распоряжении не менее 75 самолётов, вертолётов и беспилотников. Сообщается, что USS Gerald R. Ford будет участвовать в крупномасштабных учениях COMPTUEX.

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   Главной задачей, стоящей перед практически 5-тысячным экипажем корабля, проверить возможности авианосца и группы сопровождения (авианосной ударной группы) в морском бое и изобразить "атаку" прибрежной линии с помощью палубной авиации, рассказала коммандер-лейтенант (аналог российского морского звания капитан 2-го ранга) Кристи Джонсон, представляющая 2-й флот США. 


F/A-18E Super Hornet. Источник фото: navytimes.com


   Помимо самого авианосца, в одноименную АУГ входят 2 эсминца и собственно авиационное крыло Джеральда Р. Форда. Строительство авианосца обошлось американской казне в 13 млрд. долларов, а время от первого спуска на воду до полноценного вхождения в состав американского флота составило долгих 9 лет.

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   Судно оснащено по последнему слову науки и техники, например самолёты запускаются с помощью электромагнитной катапульты, а по слухам уже для так называемых войн будущего заложены возможности использования "бортового энергетического оружия". 


USS Gerald R. Ford. Источник фото: navy.mil


   Немаловажным "смыслом" использования авианосца в учениях COMPTUEX по мнению контр-адмирала Грега Хаффмана, продемонстрировать миру как должны выглядеть актуальные высокотехнологичные боевые действия на море.


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Источники:

  1. https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:USS_Gerald_R._Ford_%28%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86%29
  2. https://portnews.ru/news/338340/
  3. https://www.navytimes.com/news/your-navy/2023/03/09/aircraft-carrier-ford-embarks-with-full-air-wing-for-first-time/
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#вмс сша #uss gerald r. ford #американские авианосцы #учения comptuex
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